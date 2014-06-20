ЧМ-2014, Швейцария - Франция - 2:5: онлайн-трансляция

Сегодня в Салвадоре проходит центральный матч дня чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Швейцарии и Франции.

В этой игре сойдутся команды, которые лидируют в Группе Е, набрав по 3 очка.

В первом туре Швейцария выиграла у Эквадора со счетом 2:1, а Франция разгромила Гондурас - 3:0. Обе команды выполнили задачу-минимум в стартовых матчах и сегодня, с большой вероятностью, разыграют первое-второе место в группе.

Пока визуально мощнее на этом турнире смотрится команда Франции. Главным героем первого матча на ЧМ стал лидер французов Карим Бензема. Он забил два гола и стал соавтором третьего мяча, который после его мощного удара сам себе забил вратарь команды Гондураса. В свою очередь, швейцарцы действовали не так мощно, но рационально, сумев добиться результата в матче с не самой слабой командой Эквадора.

В очном противостоянии двух команд аналитики букмекерских контор видят фаворитом сборную Франции. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1,78 к 1, в то время как на ничью - 3,6 к 1, а на победу Швейцарии - 5 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ!

Есть надежда на еще один СУПЕРФУТБОЛ в Бразилии

Швейцария - Франция: текстовая трансляция

ТВ: ТРК Украина

Стали известны стартовые составы команд:

Швейцария: 1. Бенальо, 5. Берген, 13. Родригес Р., 20. Джуру, 2. Лихтштайнер, 10. Джака Г., 11. Бехрами, 8. Инлер, 23. Шакири, 9. Сеферович, 18. Мехмеди.

Запасные: 12. Соммер, 21. Бюрки, 6. Ланг, 22. Шёр, 4. Сендерос, 3. Циглер, 16. Фернандес, 7. Барнетта, 14. Штокер, 15. Джемайли, 17. Гавранович, 19. Дрмич.

Франция: 1. Льорис, 3. Эвра, 4. Варан, 5. Сахо, 2. Дебюши, 6. Кабай, 14. Матьюиди, 18. Сиссоко М., 8. Вальбуэна, 9. Жиру, 10. Бензема.

Запасные: 16. Рюффье, 23. Ландро, 13. Мангала, 15. Санья, 17. Динь, 21. Кошельны, 7. Кабелла, 11. Гризманн, 12. Мавуба, 19. Погба, 22. Шнейдерлен, 20. Реми.

Первый суперматч сегодня уже состоялся, где команда Коста-Рики сенсационно обыграла Италию и досрочно вышла в плей-офф. КОСТА-РИКА досрочно вышла в плей-офф!!!!!

Надеемся на нечто подобное, в смысле зрелищности, и в этом матче. По крайней мере, очень хочется...

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Швейцарцы тут же понеслись вперед. И сразу же потеряли мяч. Французы куда более степенны.

3. Волнуются швейцарцы. Вновь пошли в атаку, и вновь потеряли мяч на ровном месте. Неточный пас и аут.

4. А вот и ответ французов. Бензема отдал мяч на Дебюши, но тот не смог его как следует обработать в штрафной площади.

6. Первый удар Бензема - почти впритирку со штангой ворот. Пристреливается Карим...

7. Травму после удара ногой Жиру получил швейцарец Берген. Пауза в игре.

9. Жиру попал Бергену прямо в лицо бутсой. Рассечение, все лицо в крови у игрока. А это серьезная потеря для швейцарцев. Кстати, игровой момент. Никакой преднамеренной грубости со стороны француза.

10. Замена у Швейцарии - Сендерос вышел на поле вместо Бергена.

12. Пока позиционная игра идет в центре поля.

13. Атака французов. Вальбуэна сначала отдавал пас в штрафную, а затем во второй волне атаки сам пробил - выше ворот.

14. Ответ швейцарцев не получился. Вновь потеряли мяч на ровном месте перед штарфной соперника.

16. Жиру и Вальбуэна не поняли друг друга. А был потенциально опаснейший момент у французов.

17. ГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ЖИРУ!!! 0:1!!!

18. Жиру замкнул подачу с углового просто ювелирным ударом головой.

19. ГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! Матьюиди!!!! 0:2!!!

19. Ошибка швейцарцев в центре поля и Матьюиди после шикарного паса Бензема удвоил преимущество своей команды.

20. Вот так. Так в течении двух минут можно решить судьбу матча. Впрочем, швейцарцы наверняка еще поборются. ДОЛЖНЫ ПОБОРОТЬСЯ!

21. Французы вновь контролируют мяч. Хотят окончательно добить соперника.

23. Швейцарцы вновь пытались атаковать и вновь упустили мяч. На сей раз, за лицевую линию.

25. Бензема опасно пробил в дальний угол, но вратарь швейцарцев Бенальо уверенно отразил удар.

27. ГОЛ швейцарцы забили. Из вне игры...

28. Отлично разыграли "красные" штрафной, но в оффсайде оказались сразу три игрока.

29. Ответ французов и удар Жиру - выше ворот.

30. Еще один супермомент у швейцарцев - Сеферович хватается за голову, рядом со штангой мяч пролетел после его удара.

31. ПЕНАЛЬТИ!!!!! ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ! БЕНЗЕМА СБИЛИ! РЕАЛЬНЫЙ ПЕНАЛЬТИ!

32. НЕ ЗАБИЛ БЕНЗЕМА!!!!! БЕНАЛЬО ВЕЛИКОЛЕПЕН!!! НА ДОБИВАНИИ ДЕБЮШИ ПОПАЛ В ШТАНГУ!!!

34. Фухххх... Швейцарцы остаются в игре. При 0:3 уже был бы совсем не тот компот. Вот еще бы им гол забить....

36. Шакири пытался обострить ситуацию у чужих ворот, но защитники его проход заблокировали.

38. Французы красиво разыграли комбинацию, но Жиру в борьбе с Лихштайнером не смог как следует ударить по мячу. Мимо ворот.

39. Шакири имел супермомент, но в борьбе с защитниками вновь упустил мяч.

40. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ВАЛЬБУЭНА!!!! 3:0!

41. Отличная комбинация Бензема - Дебюши - Жиру - Вальбуэна. В четыре паса через все поле. Вальбуэна забивал гол в уже пустые ворота.

42. Возможно, это уже все. Смогут ли швейцарцы прийти в себя после столь чуствительной оплеухи в первом тайме?..

43. Еще один момент для Вальбуэна. На этот раз его удар заблокировали защитники.

44. Сеферович ходит вокруг да около вратаря французов. Пока бестолку.

45. Судья добавил 2 минуты к основному времени первого тайма.

45+2. Бензема пробил по воротам. На сей раз вратарь хладнокровно забрал мяч.

ПЕРЕРЫВ

Что же, пока не получается борьбы в матче двух лидеров и фаворитов группы Е. И те, и те уверенно провели первый матч, но в очном поединке преимущество французов более чем очевидное. И главное, за все 45 минут швейцарцы создали только два опасных момента у ворот соперника. Один из них даже закончился голом, но из явного оффсайда.

В перерыве Оттмар Хитцфельд должен серьезно поговорить со своими подопечными. И сейчас у болельщиков швейцарской команды надежда только на безусловный авторитет немецкого специалиста. А еще, на быстрый гол в начале второго тайма, который может придать уверенности команде. Все-таки, это матч чемпионата мира. Интрига может возродиться в любой момент.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Тут же атака швейцарцев и удар Сеферовича - гораздо выше ворот.

47. И еще одна атака. После розыгрыша углового Инлер бил по воротам. Вратарь поймал мяч. Не сдаются швейцарцы! Понеслась вперед "красная" команда.

48. Ответ французов. Угловой они разыграли, но безрезультатно. Жиру грубо ошибся отдавая пас на партнера.

50. И вновь идут вперед швейцарцы. Мехмеди пытался обострить, но вновь его пас заблокировали защитники.

51. И еще один момент у швейцарцев - Сеферович бьет выше ворот.

52. Шакрир подавал штрафной, но французские защитники перевли мяч на угловой.

53. Джака наносил удар по воротам после розыгрыша углового - мимо.

55. Шакири пробил метров с 40-ка по воротам - очень неточно. Кажется, просто так пробил. От безнадеги.

56. Ответ Жиру. Вот это удар! Не чета швейцарским! Мимо, но качество удара и нацеленность на ворота совсем другие.

57. Джемайли мощно и нацеленно пробил по воротам. Почти как Жиру. Очень красиво.

59. Супермомент у французов. Вчетвером выходили на ворота соперника. Но Бензема сегодня не везет. Мяч после его удара пролетел выше ворот.

61. Французы атакуют. Дебюши завалили в штрафной, но судья не стал назначать пенальти. Видимо, чтобы совсем не обижать швейцарцев.

62. Шакири опасно пробивал по воротам, но вновь защитники успели заблокировать удар.

63. Замена у французов - Погба вместо Жиру.

64. Супермомент у швейцарцев. Но, Мехмеди не смог переиграть Льориса - удар выше ворот.

65. Перерыв устраивает судья в середине тайма на водопой. В Салвадре очень жарко.

66. Замена у французов - Косельни вместо Сохо.

67. ГООООООООЛЛЛЛЛ!!!!! БЕНЗЕМА!!!! ОН ВСЕ-ТАКИ ЗАБИЛ!!! 4:0

68. Погба отдал Кариму отличный пас и тот забивает свой первый гол сегодня, мяч пролетел между ног вратаря. Третий гол лидера Франции в двух играх.

69. Замена у швейцарцев - Дрмич вместо Сеферовича.

71. А пятый гол должен был забивать Эвра. Не получилось...

73. ЕСТЬ ПЯТЫЙ!!!!!! СИСССОООООКККККООООО!!!!! РАЗГРОМ ШВЕЙЦАРИИ!

74. Многоходовую комбинацию французов Сисокко завершил ударом в дальний угол после паса Бензема.

76. Второй суперматч подряд проводят французы в Бразилии. Новый фаворит ЧМ?...

77. Бенально отразил три подряд опаснейших удара французов. Те уже просто кураж поймали. Сметают соперника.

78. Один из немногочисленных моментов швейцарцев. Но и защитники сборной Франции поймали кураж.

80. Швейцарцы перехваили и контролируют мяч. Но как-то без особого энтузиазма. Даже совсем без него.

81. ГООООООООЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! ДЖЕМАЙЛИ!!!! 1:5!!! ОНИ ЗАБИЛИ!!!

82. Отличный удар со штрафного удался Джемайли!

84. Хиттцфельд совсем грустный. Не идет у его команды ничегошеньки...

85. Нет, гол то они конечно забили, но по большому счету, не получается ничегошеньки.

86. Показали всю гамму эмоций швейцарцев в замедленном повторе. Впечатляющее зрелище.

87. ГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! ДЖАКА!!!! 2:5!!!! ОНИ ЕЩЕ ЗАБИЛИ!!!

88. Это какой-то хоккей уже получается. Может ничья?...

89. Кабайе получает предупреждение. Штрафной бьют швейцарцы.

90. Нет, пока не получилось у швейцарцев третий гол забить.

90+1. Судья добавил 3 минуты.

90+3. Гол? Нет! Последний удар Бензема был точным, но уже после финального свистка арбитра.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

ВТОРАЯ ПОДРЯД КРУПНАЯ ПОБЕДА ФРАНЦИИ!

Спасибо за внимание! До встречи!

Нас еще ждет много суперфутбола в БРАЗИЛИИ!!!!