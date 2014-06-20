Сборная Коста-Рики сенсационно обыграла Италию и вышла в плей-офф ЧМ

В бразильском Ресифе завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная Коста-Рики обыграла команду Италии со счетом 1:0.

Судьба матча решилась в концовке первого тайма.

Еще до начала мирового первенства сборная Коста-Рики считалась явным аутсайдером в квартете с командами Италии, Англии и Уругвая, но уже в первом туре сумела сенсационно переиграть уругвайцев - 3:1.

Тем не менее, в матче с итальянцами команда представлялась явным аутсайдером даже несмотря на то, что итальянцы традиционно слабо проводят матчи второго тура группового этапа на крупных турнирах - чемпионатах мира и Европы и Кубке конфедераций.

Игра с самого начала проходила в обоюдоострых атаках. Костариканцы не стали играть вторым номером, используя даже малейшую возможность атаковать. Единственным же голевым моментом в этом матче стал эпизод на 44-й минуте, когда Брайан Руис красивым ударом головой под перекладину забил гол. Примечательно, что за несколько минут до этого судья не назначил очевидный пенальти в ворота сборной Италии.

Таким образом, сборная Коста-Рики в двух матчах набрала максимум - 6 очков - и досрочно вышла в плей-офф ЧМ, 1/8 финала. У Италии и Уругвая по 3 балла и команды в очном матче третьего тура разыграют вторую путевку в плей-офф. У сборной Англии 0 очков и команда досрочно прекратила борьбу за титул чемпиона мира.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.