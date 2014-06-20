Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с командой Парагвая

«Украина Футбол Интернэшнл» завершил переговоры с Футбольной Ассоциацией Парагвая и агентом ФИФА компанией «World Eleven» из Аргентины, которая действует по поручению парагвайской Федерации футбола, в отношении организации международного товарищеского футбольного матча между национальными командами Украины и Парагвая.

По просьбе главного тренера национальной сборной команды Украины Михаила Фоменко матч решено провести матч 3 сентября 2014 года в городе Киеве на НСК «Олимпийский», сообщает пресс-служба УФИ.

На следующей неделе стороны подпишут соответствующее соглашение. Матч с латиноамериканской командой станет последним для национальной сборной команды Украины перед началом отборочного турнира УЕФА Евро-2016 в группе С, где наша команда будет бороться за одну из путевок, соревнуясь с национальными сборными Словакии, Белоруссии, Македонии, Испании и Люксембурга.

О других подробностях организации и проведения матча Украина - Парагвай будет сообщено позже.