Объявлен состав сборной Украины по биатлону на подготовку к сезону-2014/2015

Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

В список мужской команды вошли Андрей Дериземля, Андрей Доценко, Александр Жирный, Максим Ивко, Виталий Кильчицкий, Антон Мигда, Александр Морьев, Денис Насыко, Дмитрий Подручный, Артем Прима, Дмитрий Русинов, Владимир Семаков, Сергей Семенов, Сергей Седнев, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

В составе женской сборной - Ольга Абрамова, Ирина Беган, Надежда Белкина, Яна Бондарь, Юлия Бригинец, Наталья Бурдыга, Ирина Варвинец, Алла Гиленко, Лилия Горпинич, Юлия Джима, Юлия Журавок, Анна Кривонос, Мария Кручова, Анастасия Меркушина, Мария Панфилова, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Оксана Сигети, Инна Супрун и Снежана Тисеева.

Таким образом, из сильнейшего состава команды - олимпийских чемпионок Сочи-2014 в эстафете - в списке отсутствует лишь Елена Пидгрушная, которая ранее объявила о том, что прерывает карьеру.

В июне Пидгрушная была назначена заместителем министра молодежи и спорта Украины.