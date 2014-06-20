Женская сборная Украины по гандболу попала в Группу В чемпионата Европы

16:56, 20 июня 2014
Спорт
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В Загребе (Хорватия) прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по гандболу среди женских национальных сборных команд.

Украинки попали в группу В чемпионата Европы / ehf-euro.com

Сборная Украины попала в группу B, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Полные результаты жеребьевки выглядят так:

Группа А: Венгрия, Испания, Россия, Польша.

Группа B: Норвегия, Дания, Румыния, Украина.

Группа C: Швеция, Германия, Хорватия, Нидерланды.

Группа D: Черногория, Франция, Сербия, Словакия.

Матчи нашей группы пройдут в городе Дебрецен (Венгрия).

Чемпионат Европы будет проходить в Венгрии и Хорватии с 7 по 21 декабря.

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