Женская сборная Украины по гандболу попала в Группу В чемпионата Европы
16:56, 20 июня 2014Спорт
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В Загребе (Хорватия) прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по гандболу среди женских национальных сборных команд.
Украинки попали в группу чемпионата Европы / ehf-euro.com
Сборная Украины попала в группу B, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.
Полные результаты жеребьевки выглядят так:
Группа А: Венгрия, Испания, Россия, Польша.
Группа B: Норвегия, Дания, Румыния, Украина.
Группа C: Швеция, Германия, Хорватия, Нидерланды.
Группа D: Черногория, Франция, Сербия, Словакия.
Матчи нашей группы пройдут в городе Дебрецен (Венгрия).
Чемпионат Европы будет проходить в Венгрии и Хорватии с 7 по 21 декабря.
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