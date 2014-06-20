«Донбасс» начал подготовку к чемпионату Украины по хоккею

На данный момент достигнуты договоренности с рядом игроков, которые продолжат защищать цвета клуба в новом сезоне, сообщает пресс-служба «Донбасса».

В числе игроков, которые составят костяк команды в сезоне 2014/2015 гг., пятерка хоккеистов выступавших за донецкий клуб в прошлом сезоне в Континентальной хоккейной лиге - Павел Падакин, Сергей Варламов, Виктор Захаров, Александр Матерухин и Александр Торяник.

Планы подготовки ХК «Донбасс» к участию в чемпионате Украины, а также более подробная информация о составе станет известна позднее.

Как сообщал УНИАН, 18 июня было официально объявлено о совместном решении руководства КХЛ и ХК «Донбасс» о пропуске командой сезона 2014/15 в Континентальной хоккейной лиге. Это решение было принято на фоне напряженной ситуации на востоке Украины из-за чего у руководства лиги были сомнения в том, что донецкий клуб сможет гарантировать безопасное проведение домашних матчей турнира.

Кроме того, в ночь на 2 июня был разграблен и подожжен Дворец спорта «Дружба», в котором домашние матчи проводит «Донбасс». В тот же день президент клуба Борис Колесников выступил с заявлением, в котором гарантировал полное восстановление арены в течении 90 дней, к 1 сентября.