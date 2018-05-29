Наши сыграли как смогли, итальянцы – как захотели

Сыграли как смогли, а смогли немного

Закольцевав свои матчи на Кубке мира в своеобразное рондо– 0:4, 4:0,1:0,0:0,0:3 – сборная Украины возвращается домой.

Если считать 500 гривен зарплатой, “Славуту” - автомобилем, прорабское уплотнение Киева – достижениями зодчества, тогда и выступление наших футболистов на мировом чемпионате можно назвать героизмом и ехать встречать их в аэропорт “Борисполь”.

Хотя, помнится, в этом аэропорту приветствовали обладателей Кубка кубков, серебряных призеров чемпионата Европы, чемпионов Союза – тоже футболистов, кстати.

Их игра запоминалась, она дарила незабываемые минуты наслаждения ярким, зрелищным мастерством, пробуждала гордость – и мы можем.

Нынешний дебют сборной Украины на чемпионатах мира запомнился прежде всего как тяжелая работа, как двойное перевыполнение плана: сначала вышли из группы, а затем еще и продвинулись в четвертьфинал. За такое “трудовое ударничество" в пролетарские времена щедро поощряли, в наши, рыночные, выходит, также, ведь сообщений о почетных званиях и неслабых гонорарах в твердой валюте хватало.

Почему-то много акцентировалось на том, что это - наш дебют, мы впервые, мы набираемся бесценного опыта.

Как будто наши тренеры сами не играли на чемпионатах мира, а все игроки – видели своих соперников лишь по телевизору. Испанец Торрес, который положил нам два мяча, еще даже не нюхал пороха хотя бы в Лиге чемпионов. С той же Италией наши месяц назад откатали ничью, но итальянцы с того времени прибавили втрое, а украинцы, к сожалению ничего.

Как будто этому составу сборной отпущено играть постоянно на чемпионатах мира, и за опыт автоматически насчитываются очки. Как известно, в каждом новом цикле все придется начинать сначала и прежние заслуги в зачет не берутся.

Между прочим, эта сборная Украины по-своему уникальна тем, что в ее составе были сразу два обладателя “Золотого мяча” – главный тренер и нападающий. Большинство игроков регулярно играет в Лиге чемпионов, этом европейском клубном чемпионате. Какого опыта еще надо?

G-8 для украинцев

Наблюдая за игрой наших футболистов, наверное, все мы находились в ожидании - ну, еще немного, и мы взорвемся, рванем, покажем наконец. Хотелось быть на ровных в элитной компании G-8, раз уже достались туда.

Но после последнего свистка наступило разочарование - вот и все?

Выше головы не прыгнули. Выступление не завалили, но и открытием чемпионата эта сборная не стала как команда в целом, и в символические сборные никто из ее игроков не войдет.

На всех линиях случались решающие проколы.

Шовковский пропускает в ближний угол, метров с 20, дает забивать головой из вратарской площадки, где он должен мяч выносить вместе с какой-нибудь головой, что случилась под руку.

Центр защиты с Ващуком проигрывает единоборства, дает себя обыгрывать на ударных позициях.

В середине поля наши во главе с Тимощуком так и не смогли наладить конструктивную игру, еще как-то пытались разрушать атаки соперника, но что-то создать, вырезать мяч форварду на свободное место – не смогли.

Наш джокер Шевченко едет играть за “Челси”, без комментариев.

Жаль Милевского, это мог быть его чемпионат, но Олег Блохин почему-то (ему, конечно, виднее) не поставил его ни против Аравии, ни против Туниса, там, где он смог бы притереться в паре с Шевченко. Дал шанс в игре с Италией, но итальянцы не дали такого шанса.

Как ни странно, а одним из наилучших игроков в этой сборной, на наш взгляд, стал Андрей Гусин. Ветеран из ветеранов, отправленный доигрывать свое “в глуш, в Самару”, он на чемпионате мира оказался самым полезным игроком, самоотверженно, жестко дрался в центре поля, при первом же случае атаковал ворота соперника. Именно он оказался опаснейшим у ворот итальянцев. Железный зачет!

Под стать ему были Гусев, Воронин, в известной мере. Маловато, что и говорить.

Момент истины

Два своеобразных контрольных матча с Испанией и Италией – 0:7 в сумме - показали, кто есть кто на этом празднике жизни. Наши сыграли в этих матчах как смогли, соперники – как захотели.

Причем все развивалось по похожим сценариям. Быстрый пропущенный гол, эпизодические попытки отыграться, соперник как будто отдает инициативу, потом опять его резкий выпад – и мы опять устанавливаем мяч на центр.

Досадно еще и то, что у итальянцев нам позабивали Дзамбротто, Тони, которые до этого еще не отмечались. Как не крути, а исполнились тревожные ожидания, что защита – самая слабая линия сборной Украины. Пропущенный гол для нас – это поражение, отыгрываться ребята не в состоянии.

В целом, заметно, что подавляющему большинству игроков сборной Украины недоставало техники, раскованности в работе с мячом. Это альфа и омега в футболе – умение одним-двумя движениями укротить мяч, точно отдать его, ударить по воротам. Можно сколько угодно “перепахивать” поле, бегать на нем быстрее и больше всех, придерживаться всех тренерских расстановок, но если у тебя мяч не держится в ногах – игры не будет. Это к разговору о нашем детско-юношеском футболе, ведь именно там будущего игрока учат азам техники, ставят удар.

И, между прочим, знающий тренер всегда скажет – парень, дорогой, не бей выше ворот. Можешь лучше промазать, ударить мимо них, но научись прижимать мяч к земле, и будет тебе счастье. Итальянец на шестой минуте и показал, что значит классный удар, который стелется.

По большому счету, выступление футболистов на чемпионате мира стало отображением общего состояния украинского спорта, где в командных видах Украина давно ничего приличного не добывает. Немного возобновили свое реноме наши гандболистки - и все. А, например, хоккеисты Украины тоже играют на чемпионатах мира, но привозят оттуда по мешку шайб...

Жизнь длится, смотрим вперед - в августе Лига чемпионов, а осенью отбор на чемпионат Европы, в одной группе с теми же итальянцами.

Что ж, скажем спасибо игрокам этой сборной за все, а вот Блохину пожелаем собирать новую команду.

Олег Олийнык