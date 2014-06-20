На чемпионате Европы по триатлону выступят 6 украинцев

12:34, 20 июня 2014
Спорт
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В австрийском Китцбюэле стартует европейское первенство по триатлону, где украинская заявка на турнир насчитывает 6 фамилий.

В Австрии выступят 6 украинкских спортсменов / kitzbuehel.com

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В Австрии нашу команду представляют Иван Иванов, Егор Мартыненко, Данил Сапунов, Юлия Елистратова, Инна Рыжих и Александра Степаненко.

Чемпионат Европы пройдет с 20 по 22 июня.

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