На чемпионате Европы по триатлону выступят 6 украинцев

В австрийском Китцбюэле стартует европейское первенство по триатлону, где украинская заявка на турнир насчитывает 6 фамилий.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины. В Австрии нашу команду представляют Иван Иванов, Егор Мартыненко, Данил Сапунов, Юлия Елистратова, Инна Рыжих и Александра Степаненко. Чемпионат Европы пройдет с 20 по 22 июня.

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