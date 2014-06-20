Сборные Японии и Греции сыграли вничью в матче ЧМ

В бразильском Натале завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в котором сборная Японии сыграла вничью с командой Греции - 0:0.

Игра проходила с небольшим преимуществом японсокй команды.

В этом матче встречались команды, проигравшие в первом туре соревнований в группе С, а потому оба колектива боролись только за победу. Команды оказались приблизительно одного уровня и на протяжении первого тайма вели равную борьбу. Но, в концовке тайма, капитан греков Костантинос Кацуранис получил вторую желтую карточку за грубый подкат в ноги японскому футболисту и был удален с поля.

После этого греки еще создали один опасный момент, но затем инициативу перехватили японцы и до конца матча имели немало возможностей для того, чтобы отличиться. Тем не менее, забитых голов в этом матче зрители так и не дождались.

Таким образом, обе команды набрали по 1 очку и теперь будут бороться за второе место и путевку в плей-офф с имеющей 3 балла командой Кот-Д`Ивуара. Досрочную победу в групповом турнире одержала команда Колумбии, у которой после двух игр максимальное количество - 6 очков.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.