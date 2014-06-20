Сборная Уругвая выиграла у Англии на ЧМ

В бразильском Сан-Паулу завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная Уругвая обыграла команду Англии со счетом 2:1.

Судьба матча решилась в самой концовке игры.

Команды начали игру достаточно осторожно и в первом тайме практически не радовали яркой игрой. Матч был очень напряженным. И лишь в концовке тайма команды начали показывать яркую игру. Это случилось после того, как на 40-й минуте счет открыл Луис Суарес. Англичане тут же провели серию атак, но сравнять счет до перерыва так и не сумели.

Лишь на 75-й минуте гол забил Уэйн Руни, впервые в своей карьере отличившийся в матче мирового первенства. Но для англичан, как оказалось позже, этот гол стал лишь мячем престижа. Победный гол в этом матче на 85-й минуте забил Суарес, сделавший дубль в матче, который он проводил сразу после того, как восстановился от тяжелейшей травмы.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за перипетиями игры.

Таким образом, после этого матча сразу у трех команд по 3 очка в таблице группы D - Уругвая, Италии и Коста-Рики. У англичан набранных очков нет, но команда еще не утратила шансов на выход в 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.