ЧМ-2014, Уругвай - Англия - 2:1: онлайн-трансляция

Сегодня в Сан-Пауло проходит центральный матч дня чемпионата мира по футболу, в котором сойдутся команды Уругвая и Англии.

Эта игра крайне важна для обоих коллективов.

И англичане, и уругвайцы проиграли матчи первого тура группового этапа и второе поражение подряд практически лишит шансов на попадание в плей-офф турнира - 1/8 финала.

Англичане в первом туре встречались с командой Италии и провели достаточно неплохую игру, где в один момент все решило индивидуальное мастерство Марио Балотелли. В итоге, поражение со счетом 1:2.

Что касается уругвайцев, то первый чемпион мира - 1930 года - и одна из ведущих команд Южной Америки крайне разочаровала. В стартовой игре соперником уругвайцев был крайне скромный коллектив из Коста-Рики, который сумел уверенно переиграть оппонента со счетом 3:1. И сегодня команда Уругвая будет по-спортивному злая и заряженная на борьбу.

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом матча сборную Англии, но с небольшим перевесом. На победу англичан ставки принимаются с коэффициентом 1,94 к 1, на победу уругвайцев - 3,95 к 1, на ничью - 4,05 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

ЕЩЕ ОДИН СУПЕРМАТЧ ЧЕМПИОНАТА МИРА!

МЫ НАЧИНАЕМ!

Уругвай - Англия: текстовая трансляция

ТВ: ТРК Украина

Стали известны стартовые составы команд:

Уругвай: 1. Фернандо Муслера, 3. Диего Годин, 6. Альваро Перейра, 13. Хосе Хименес, 22. Мартин Касерес, 7. Кристиан Родригес, 14. Николас Лодейро, 17. Эгидио Аревало, 20. Альваро Гонсалес, 9. Луис Суарес, 21. Эдинсон Каваньи.

Англия: 1. Джо Харт, 2. Глен Джонсон, 3. Лейтон Бейнс, 5. Гэри Кэхилл, 6. Фил Ягелка, 4. Стивен Джеррард, 14. Джордан Хердерсон, 19. Рахим Стерлинг, 9. Дэниел Старридж, 10. Уэйн Руни, 11. Дэнни Уэлбек.

Главная интрига разрешилась - Луис Суарес в составе.

А это значит, что нас ждет ВЕЛИКАЯ БИТВА!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Уругвайцы сразу же пошли в атаку, но что-то застопорилось.

2. Ответ англичан - Старридж едва не воспользовался неуверенной игрой вратаря Муслера, не сразу накрывшего мяч.

4. Команды много и взаимно ошибаются. Нервное начало пока.

5. Первый угловой уругвайцев - Суарес подал, Харт с большим трудом, рикошетом от защитника отбил его на второй угловой. Опять Суарес подавал - опять англичане отбились.

7. Англичане давят в ответ - опасный штрафной заработали.

8. Не удался англичанам угловой, зато отбились в контратаке соперника.

9. Первое предупреждение - Годину за срыв атаки Старриджа.

10. СУПЕРУДАР Руни со штрафного - прямо над крестовиной пролетел мяч.

12. 11-й раз играют между собой команды. Пока преимущество у Уругвая +4=3-3.

13. Руни зацепили в центре поля. Судья обошелся штрафным, без карточки.

14. Уругвайцы попытались провести атаку, но Суарес попал в оффсайд.

15. Родригес бил с угла штрафной площади - чуть выше ворот.

17. Чувствуется очень большой нерв игры, но зрелищности пока маловато.

19. Не получилось у уругвайцев подойти к воротам соперника - очень цепко играют защитники.

21. Суарес в очередной раз не успевает к мяче в потенциально опаснейшей атаке. Нне бежится лидеру уругвайцев после травмы.

23. Кэхил как-то так коряво выбивал мяч из штрафной, что попал не в центр поля, а в аут. Волнуются защитники англичан...

24. Англичане и в атаке не могут создать ничего путного. Потеряли в очередной раз мяч в центре поля.

26. Суарес отлично подал штрафной, но Харт тоже не промах.

27. Суарес подал очередной угловой, а Каваньи опасно пробил с линии штрафной - опять чуть выше ворот.

28. В ответ Уэлбек продирался по флангу к воротам соперника, но упустил мяч за линию ворот.

29. Годин грубо нарушил правила на Старридже. Судья не решился показать вторую желтую карточку капитану команды.

30. Еще одно нарушение правил уругвайцев - на Уэлбеке. Не успевают защитники за юркими англичанами.

31. РУНИ..... Мяч летит в перекладину. Удар с метра...

32. На повторе видно, что даже с полуметра бил Руни. И попал не в перекладину, а ровно в крестовину.

33. А вот и англичане гурбо нарушили правила. Штрафной для уругвайцев с угла поля.

34. Суарес в очередной раз подал - защитники легко вынесли мяч.

35. Совершенно равная игра идет. Никакого преимущества ни у одной из команд.

37. Широкая атака англичан с использованием флангов заканчивается лишь аутом.

39. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!! СУАРЕСССССССССС!!!!!! 1:0

40. С каким трудом он играл... А поди ж ты, ювелирный пас Каваньи использовал четко, головой ударил. ЮВЕЛИРНО!

41. Ответ Старриджа - Муслера кулаками отбивает мяч на угловой. Гол вскрыл игру. Сейчас пойдет веселуха.

42. Два угловых подряд от англичан - уругвайцы отбиваются.

43. ЧЕТЫРЕ угловых подряд - защитники и Муслера стоят неприступной стеной.

45. Джеррард делает передачу прямо в ноги сопернику - аут.

45+1. 1 минуту добавил арбитр к основному времени.

ПЕРЕРЫВ

Абсолютно ровная игра была в первом тайме. Причем достаточная закрытая. Нерв матча оказался слишком большим, а ставки слишком высокими, чтобы команды бесшабашно рисковали. И лишь индивидуальное мастерство Суареса ее вскрыло. Последние 5 минут были гораздо интереснее и живее, чем все первые 40.

Теперь англичанам необходимо идти вперед - рисковать - большими силами. Что из этого получится абсолютно неясно, но другого выхода из ситуации у них нет. Ведь иначе они поставят крест на всех своих турнирных амбициях и надеждах.

И еще. Англичане никогда в истории не проигрывали два первых матча на чемпионате мира.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Сразу идут вперед почему-то уругвайцы, а не ангичане. Но мяч вылетает в аут.

48. Еще одна атака уругвайцев - угловой.

49. Очень класно подал Суарес, почти "сухой лист" Лобановского. Харт вынес мяч с ленточки.

50. Еще один удар Суареса, но какой-то не суаровский, совсем куда-то мимо мяч полетел.

51. Уругвайцы атакуют вовсю. Каваньи прошел по флангу, но упустил мяч.

52. КАВАНЬИ!!!!!! Суперудар, но мяч пролетатет в сантиметрах от штанги....

53. Пытаются огрызнуться англичане. Но Руни ничего не может поделать с Аревало.

54. РУНИ БИЛ В УПОР С 9 МЕТРОВ!!!! Прямо в Муслера.

55. В своей блистательной карьере Руни еще никогда не забивал голов на чемпионатах мира.

56. Муслеру коленом ударил Уэллбек. И сразу же пошел извиняться. Травма у вратаря.

58. Англичане перехватили мяч и пытаються сбить темп. Им сейчас не до атак.

59. А вот и удар с угла штрафной Хендерсена - Муслера ловит мяч.

61. Стерлинг прошел по флангу обыграв трех уругвайцев, но упал в штрафной. Пенальти не было и в помине.

62. Коленом в голову Стерлинг ударил Перейру. Кажется, обошлось....

63. Замена у англичан - Стерлинга заменил Баркли.

64. Англичане перехватили инициативу. Навес с фланга - Муслера ловит мяч.

66. Пока не получается настойщего штурма у англичан. А одиночные супермоменту Руни, в отличие от Суареса, реализовать не может.

67. Руни красиво сыграл пяткой на Баркли в штрафной, но тот потеряо мяч.

68. И замена у Уругвая - Стуани вместо Лодейры.

69. Джеррард получает предупреждение. Грубая игра против Родригеса.

70. Джонсон пытался войти в штрафную - и вновь защитники Уругвая на высоте.

71. Мяч попал к Суаресу и тут же на нем Кэхилл сфолил.

72. Замена у англичан - Лаллана вместо Уэллбека.

74. Старридж пытался обострить ситуацию, но на нем сфолил Годин.

75. Удар Старриджа после розыгрыша штрафного нейтрализовал Муслера.

76. ГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!! ПЕРВЫЙ ГОЛ РУНИ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА!!!!!!

77. Джонсон сделал великолепную передачу и Руни бил уже фактически по пустым воротам. Муслера был отыгран.

78. Англичане вновь атакуют, Старриджа сбивают, судья безмолвствует. Правильно делает, ничего там не было.

79. Еще один момент для Старриджа. Муслера забрал мяч.

80. Замена у уругвайцев - Фусиле вышел вместо Гонсалеса.

81. Ответ уругвайцев, но Кэхилл выбивает головой мяч на угловой.

82. Перрейра и Суарес трижды не смогли поразить ворота соперника из выгоднейших ситуаций.

83. И еще один момент для Суареса - Лалана грубо ошибся, но Кэхилл выбивает мяч.

84. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! СУАРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕСССССССССССС!!!!!!!! 2:1.

85. Великолепный пас из глубины поля и удар прямо под перекладину. Потрясающий Суарес - два момента, два гола. И это после такой тяжелой травмы.

87. Теперь Суарес тянет время. Лежит и держится за ногу прямо в центре поля.

88. Опаснейший штрафной был у англичан, но Муслера хладнокровно забрал мяч.

89. И тут же атака уругвайцев - Каваньи заработал угловой.

90. Судья добавил 5 минут.

90+3. Не получается у англичан организовать решающий штурм. Просто не получается.

90+5. Руни бьет в сторону ворот, но защитники блокируют удар - угловой.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

СУАРЕС ВЫИГРАЛ!!!!!

Спасибо за внимание! До встречи!

У НАС БУДЕТ ЕЩЕ ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ МНОГО СУПЕРФУТБОЛА В БРАЗИЛИИ!