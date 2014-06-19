Сборная Колумбии выиграла в матче лидеров группы ЧМ у Кот-Д`Ивуара

В Бразилиа завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная Колумбии выиграла у команды Кот-Д`Ивуара со счетом 2:1.

Судьба матча решались во втором тайме.

Колумбийцы резво начали матч, но не сумели быстро открыть счет. В то же время, ивуарийцы предпочитали не форсировать события и спокойно довели игру до перерыва с ничейным результатом - 0:0.

Во втором тайме команды поначалу также осторожничали, но в середине тайма, в течении 9 минут были забиты все три гола. На 64-й миунте Джеймс Родригес открыл счет, спустя 6 минут, на 70-й, Хуан Кинтеро во второй раз поразил ворота ивуарийцев, а на 73-й минуте Жервиньо сократил разрыв в счете, тем самым сохранив интригу до конца матча. Тем не менее, забить второй гол и сравнять счет ивуарийцам так и не удалось.

Таким образом, колумбийцы набрали 6 очков и практически гарантировали себе место в плей-офф турнира - 1/8 финала. У ивуарийцев осталось 3 балла, а у команд Японии и Греции набранных очков нет. Свой матч второго тура они проведут сегодня поздно ночью.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.