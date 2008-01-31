Результаты 24-го тура английской Премьер-лиги

В английской Премьер-лиге завершился 24-й тур. Вчера «Манчестер Юнайтед» дома без проблем обыграл «Портсмут» и вернулся на первую строчку турнирной таблицы.

Главный тренер «Челси» Аврам Грант со своими подопечными одержал девятую победу подряд, тем самым повторив один из рекордов Жозе Моуринью.

Ливерпуль в последнюю минуту игры отдал три очка Вест Хэму.

«Манчестер Юнайтед»

– «Портсмут» 2:0 (Роналду 10, 13)

«Челси» – «Рединг» 1:0 (Баллак 32)

«Вест Хэм» – «Ливерпуль» 1:0 (Нобл 90 пен.)

«Дерби Каунти» – «Манчестер Сити» 1:1 (Сунь Цзихай 47 автогол – Старридж 63)

«Эвертон» – «Тоттенхэм» 0:0

Напомним, что днем раньше Арсенал выиграл у Ньюкасла (3:0), Сандерленд - Бирмингем (2:0), Мидлсбро - Уиган (1:0).

Таким образом, лидеры выигрывают, а преследователи нет в итоге: у МЮ и Арсенала по 57 очков, у Челси 53, у ближайшего преследователя - Эвертона - 43 очка, Астон Виллы и МСити - по 41, а Ливерпуля - 40.

Блекберн (38), Портсмут (37), Вест Хэм (36), Тоттенхэм (28), Ньюкасл (27), Миддлсбро (25), Сандерленд (23) Болтон и Рединг (по 22), Бирмингем, Уиган (по 20), Фулхэм (16), Дерби (8).