Сборная Хорватии разгромила Камерун на ЧМ

В бразильском Манаусе завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная Хорватии обыграла команду Камеруна со счетом 4:0.

Судьба матча была решена еще в первом тайме.

Счет уже на 11-й минуте игры открыл Ивица Олич. А после перерыва, в течении 25 минут, хорваты довели результат до разгромного. На 48-й минуте Иван Перишич удвоил преимущество своей команды, а на 61-й и 73-й Марио Манджукич сделал дубль доведя счет до крупного.

Таким образом, сборная Хорватии набрала 3 очка и продолжает борьбу за путевку в 1/8 финала от группы А с командами Бразилии и Мексики, у которых по 4 балла. В свою очередь, сборная Камеруна выыла из борьбы за путевку в плей-офф, не набрав в двух матчах ни одного очка.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии пррходит с 12 июня по 13 июля.