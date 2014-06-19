Сборная Испании проиграла Чили и досрочно сложила чемпионские полномочия

В Рио-де-Жанейро, на стадионе "Маракана" завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная Испании уступила команде Чили со счетом 0:2.

Судьба игры решилась еще в первом тайме.

Чилийцы с самого начала начали прессинговать соперника, а первые два опасных момента создали в первые две минуты игры. А уже на 19-й минуте Варгас открыл счет. В концовке же тайма, на 43-й минуте, Арантис был безупречен на добивании после розыгрыша штрафного.

К чести испанцев, во втором тайме они много атаковали и имели моменты для того, чтобы забить хотя бы гол престижа, но мяч упорно не шел в ворота. Несколько раз в критических ситуациях свою команду от гола спасал вратарь чилийцев Браво. Впрочем, и у сборной Чили были моменты, которые косманда не сумела реализовать и довести счет до разгромного.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, после двух туров в Группе В у сборных Чили и Голландии по 6 очков, а у Австралии и Испании - по 0. Испанцы досрочно сложили с себя полномочия чемпионов мира. В заключительном матче группового этапа они оспорят с командой Австралии 3-4 места в группе. Чилийцы и голландцы же досрочно вышли в плей-офф и оспорят победу в группе.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.