Голландия выиграла в матче-триллере ЧМ у Австралии

В бразильском Порту-Алегри завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в которо сборная Голландии с огромным трудом выиграла у команды Австралии со счетом 3:2.

Судьба матча была решена на 68-й минуте.

Австралийцы уверенно противостояли куда более маститому сопернику и на протяжении двух третей матча ни в чем не уступали оппоненту, периодически даже обыгрывая его.

Счет на 20-й минуте игры открыл Арьен Роббен, завершивший отличный сольный проход ударом в дальний угол. Но уже в следующей атаке, через минуту, отличный удар под прекладину удался австралийцу Гэри Кэхилу.

Во втором тайме на 54-й минуте Майл Единак реализовал пенальти и вывел австралийцев вперед - 2:1. Но сенсации в этом матче случиться было не суждено. На 58-й минуте Робин Ван Перси сравнял счет, а спустя 10 минут Мемфис Делай забил победный гол в ворота команды Зеленого континента.

Таким образом, голландцы набрали 6 очков и продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице группы В.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.