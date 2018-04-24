ЧМ-2014, первый тур разочарований: от Испании до Португалии

Оправиться от психологического шока, полученного на старте, в чрезвычайно короткий промежуток времени будет очень сложно. А, к примеру, сборная Бразилии, хоть и показывает результат, но качество игры команды заставляет специалистов и болельщиков все больше сомневаться в их подлинных чемпионских амбициях.

Испания — крах чемпиона

Главной сенсацией первого тура бразильского Мундиаля, безусловно, стал катастрофический разгром сборной Испании. Примечательно, что команда выходила на игру в своем, самом что ни на есть, боевом формате. С чемпионами мира и Европы в том составе, который образовал костяк коллектива еще с 2008-го года, после первого победного Евро в серии из трех крупных турниров подряд. С противоположной стороны вышли хоть и голландцы, но – сплошь неопытный «молодняк». Именно те, с кем больше всего любит возиться нынешний главный тренер команды Луи Ван Гаал, в свое время прославившийся тем, что вырастил «поколение чемпионов» в амстердамском «Аяксе». Именно эти «пацаны» развенчали действующих чемпионов мира с унизительным счетом 1:5.

Впрочем, лучший бомбардир ЧМ-1994, экс-динамовец Киева Олег Саленко (5 голов в матче Россия - Камерун), немало поигравший в клубах испанской Примеры, не считает этот счет показательным: «На счет 5:1 обращать внимание не стоит. У испанцев было большое преимущество до перерыва и масса моментов. Даже несмотря на то, что гол был забит с «левого» пенальти, команда заслужила свой перевес. То, что потом произошло, досадный провал, недоразумение, не более того».

Слова форварда практически повторил на послематчевой пресс-конференции Ван Гаал. Он готов был полностью менять тактический рисунок игры в перерыве, так как у команды совершенно ничего не получалось. Но, в конце тайма, тренеру и команде просто повезло. Прямо перед перерывом гол Ван Перси помог выровнять ситуацию на поле, и тренер передумал вносить коренные изменения. А уже после перерыва в ворота кипера мадридского «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса голы посыпались как из рога изобилия.

Несмотря на столь резвый старт голландцев, переоценивать команду не стоит. Достаточно вспомнить, что на Евро-2008 они попали в «группу смерти», где, по очереди, разгромили Италию и Францию, но в четвертьфинале проиграли команде России. Что же касается испанцев, то для них теперь крайне важным становится второй — решающий — матч с Чили. Наставник испанской сборной Висенте Дель Боске, накануне, пообещал множественные изменения в составе, и у него есть и кого менять, и кем. В составе 23-х у испанцев, что ни игрок — звезда. Если испанцы не смогут выиграть эту встречу, тогда действительно окажутся на краю пропасти. Ну, а, в случае успеха, вполне могут получить «вторую жизнь».

Англия — достойное поражение в битве равных

Матч Италия — Англия стал в нынешнем ЧМ вторым с приставкой «супер». И, в отличие от избиения испанского младенца, здесь обе команды порадовали публику хорошей содержательной игрой. Любопытно, что Италия буквально накануне игры, осталась без своего основного голкипера - Джанлуиджи Буффона. Но, пришедший ему на смену, второй вратарь Сальваторе Сиригу был великолепен. Англичане, хоть и забили гол, но не сумели сделать вратаря виновником поражения итальянцев. Более того, вратарь несколько раз выручал команду в сложных моментах, чем придал партнерам уверенности в своих силах.

Участник ЧМ-1970 и бывший игрок киевского «Динамо» Владимир Мунтян отмечает: «Великолепно сыграл Пирло. Он был, едва ли, не лучшим игроком команды, несмотря на свой возраст. А решающий гол Балотелли лишний раз доказывает его статус отличного форварда. Возможно, его частная жизнь - не пример для подражания. Но, если вне пределов поля он может быть, каким угодно, то на поле, действительно, один из лучших. Что касается англичан, у них относительно молодой состав, который неплохо смотрится на столь высоком уровне. Команда может претендовать на хорошее выступление. Теперь главное — выиграть у Уругвая».

Кстати, команда Уругвая стала главным разочарованием первого тура. Она не считалась фаворитом турнира, но была одной из «темных лошадок», способных преподнести сюрприз. Однако в отсутствие Луиса Суареса, предстала очень бледной командой, тенью самой себя. Как результат, бездарный проигрыш команде Коста-Рики со счетом 1:3.

Франция и Аргентина — дежурные победы

Дежурные победы в первом туре одержали еще две команды, от которых на ЧМ-2014 ждут успешного выступления — французы и аргентинцы.

Успех французской команде принес почти хет-трик Карима Бензема. «Почти», потому что второй из трех голов влетел в ворота команды Гондураса после того, как вратарь Вальядарес коснулся мяча и сам отправил его в собственные ворота. Это случилось после удара Бенземы. В итоге, организаторы записали автогол на имя вратаря.

У аргентинцев, как это и должно было быть, решающим ударом отличился Лео Мессии, который принес команде весьма неоднозначную победу над сборной Боснии и Герцеговины. Натужная победа аргентинцев не стала поводом для экспертов слишком пристально разбирать этот матч. В конце концов, в нем не было надуманных пенальти или удалений, которые судьи увидели в других играх. И сейчас от аргентинцев ждут качественного усиления игры и, безусловно, попадания в плей-офф.

Португалия — минус на минусе

Пожалуй, больше всего на старте турнира не повезло (именно – не повезло) команде Португалии. Не повезло и со счетом, и с качеством игры, и с травмами ведущих футболистов. Чего в матче Германия — Португалия было больше – силы немцев или слабости их соперников — большой вопрос. Ведь уже в середине первого тайма, при счете 2:0, был удален с поля центральный защитник португальцев Пепе. После этого команда фактически была парализована и не могла сопротивляться. В итоге, «немецкая машина» просто раскатала оппонента.

Олег Саленко считает, что после дисквалификации Пепе и травмы Коэнтрау, португальцы попали в сложнейшую ситуацию: «Игра с США — очень важна для команды. Португальцы будут обязаны побеждать, но ресурсы крайне ограничены».

Бразилия — результат без игры

В отличие от остальных фаворитов, сборная Бразилии уже успела провести два матча, начав второй тур еще накануне - противостоянием с командой Мексики. Соперник вовсе не такой мощный, и букмекеры накануне матча давали щедрые коэффициенты на победу гостей или даже ничью. Тем не менее, забитых голов болельщики так и не дождались.

Игрок сборной СССР 70-х годов Сергей Морозов отмечает: «Игра бразильцев пока оставляет много вопросов. У хорватов кое-как выиграли, а в игре с мексиканцами, без судьи, не смогли. Больше всего вопросов к бразильской команде по составу. Их тренер Сколари, в этом плане, очень консервативен. Он практически не меняет игроков уже несколько лет, делая ставку на одних и тех же исполнителей. Например, удивление вызывает появление во второй игре Фреда, который откровенно плохо провел первый матч. В итоге, он не смог ничего дельного показать и в матче с мексиканцами. Даже Сколлари это признал, заменив его на 68-й минуте на Жо. Кроме того, Фернандиньо провел отличный сезон в «Манчестер Сити», стал чемпионом Англии, но, вместо него, на позиции в опорной зоне играет Густаво Паулиньо».

Конечно, не вызывает сомнений тот факт, что бразильцы выйдут из группы, но вот дальнейшая судьба команды Сколлари — под вопросом.

Судьям – время на раскачку

К сожалению, не обходится на этом ЧМ и без скандалов. Связаны они, как это водится, с самой больной темой в футболе — судейской. Все началось уже в матче-открытии турнира Бразилия — Хорватия, где более чем сомнительный пенальти был назначен в ворота балканской сборной, что продолжилось еще в нескольких играх.

Один из самых авторитетных судей в истории советского футбола Мирослав Ступар, работавший на ЧМ-1982, считает: «Такое впечатление, что, чтобы втянуться в турнир, нужно врем не только командам, но и судьям. Уже в матче открытия хорваты были очень недовольны судейством. Пенальти в ворота при счете 1:1, на мой взгляд, не было, судья явно ошибся. Учитывая, что судья ошибся на 70-й минуте, ошибка стала весьма резонансной и кардинально повлияла на ход игры. Кто знает, не было бы этого пенальти, возможно, не было бы и победы бразильцев».

Кстати, по этому поводу весьма резко выразился тренер сборной Хорватии Нико Ковач: «Я не понимаю, все зрители на стадионе и многомиллиардная аудитория телезрителей не увидели пенальти, а арбитр увидел. Это же просто нелепо! Японский судья Накамура не справился с поставленной задачей. Я не понимаю, как можно допускать такое судейство на чемпионате мира. Это возмутительно!»

Кроме матча-открытия судьи «отличились» и в других играх. Так, при счете 0:0 в матче Мексика — Камерун, колумбиец Вильмар Рольдан не засчитал два чистых гола. Только с третьей попытки, когда точный удар нанес Перальта, гол наконец-то был засчитан. Благо, это не помешало мексиканцам выиграть со счетом 1:0. В матче Испания — Голландия итальянский арбитр Никола Риццоли свистел в обе стороны. Так, первый гол Хаби Алонсо был забит с пенальти, которого... не было. Да и третий гол голландцев в этом матче, забитый де Вреем при счете 2:1, состоялся с явным нарушением правил. А ведь Испания тогда еще могла побороться за положительный результат, так как проигрывала с минимальным счетом. Наконец, в разгроме португальцев немцами также не обошлось без казуса. Мюллер открыл счет с пенальти, которого не видел никто, кроме судьи и самих немцев. А вот удаление Пепе, после многочисленных просмотров, экспертным сообществом было признано правильным.

...Уже стартовавший второй тур ЧМ, наверняка подарит нам немало интереснейших матчей. И, уж точно, ряд игр с большой интригой. Сегодня вечером крайне важная игра Испания — Чили. Чемпионам, с треском провалившимся ранее — 1:5 — отступать некуда.