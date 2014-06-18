"Донбасс" не примет участия в следующем сезоне КХЛ

Было принято решение о том, что команда пропустит следующий сезон 2014/15, сообщается в официальном релизе КХЛ.

Известно, что политическая и социальная обстановка на Украине продолжает оставаться тяжелой и далекой от стабильности, а сам «Донбасс» после того, как в результате пожара была серьезно повреждена арена «Дружба», временно остался без домашнего стадиона. Александр Медведев и Борис Колесников отметили исключительную важность участия «Донбасса» в КХЛ и ценность чемпионата Континентальной хоккейной лиги для спортивной и культурной жизни региона.

Детально обсудив все нюансы сложившейся ситуации и оценив возможные пути ее урегулирования, руководители клуба и лиги приняли следующее решение. Во-первых, в целях сохранения за ХК «Донбасс» гарантированного места в Континентальной хоккейной лиге клуб входит в состав ее акционеров и приобретает долю в ООО «КХЛ», во-вторых, в сезоне 2014/2015 команда «Донбасс» берет вынужденный «спортивный академический отпуск» сроком на один год, в-третьих, действующие в настоящий момент контракты хоккеистов и тренеров с «Донбассом» будут зафиксированы Континентальной хоккейной лигой и «заморожены» на один год, в четвертых, для поддержания спортивной формы и развития профессиональной карьеры игрокам «Донбасса» будет предоставлено право заключить однолетние соглашения с другими клубами лиги.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня было обнародовано решение о приостановке на год выступлений МХК "Молодая гвардия" (молодежного состава "Донбасса") в Молодежной хоккейной лиге. Также сегодня днем было официально объявлено об отставке с поста главного тренера донецкой команды Андрея Назарова.