Бубка поздравил украинцев с Олимпийским днем

Об этом сообщает пресс-служба НОК.

В частности, в обращении Бубки говорится: "От имени Олимпийской семьи Украины искренне поздравляю вас с ярким праздником спорта, здоровья, гармонии и красоты! Приятно, что в этом году проведение праздника приурочено к значительному юбилею - 120-летию Международного Олимпийского Комитета. Философия Олимпизма и его ценности - уникальные и универсальные. Олимпийский день - это настоящий семейный праздник, который, шагая по разным городам Украины, объединяет всю страну и воспитывает сильную нацию, новых чемпионов. Сегодня у каждого из вас есть прекрасная возможность почувствовать себя настоящим олимпийцем и стать частью Олимпийской семьи".

Международный олимпийский комитет принял решение в январе 1948 года во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице (Австрия) ежегодно праздновать Международный Олимпийский день 23 июня. Эта дата была выбрана для того, чтобы увековечить дату создания МОК 23 июня 1894 года, после того, как энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен в Париже произнес свой исторический доклад перед международным атлетическим конгрессом. После того, как конгресс принял решение о проведении в 1896 году в Греции первой Олимпиады, Кубертен возглавил созданный тогда же МОК.