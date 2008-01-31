Команда Кличко побаивается Ибрагимова

Чемпион IBF Владимир Кличко проводит подготовку к поединку за объединение титулов. Сейчас украинец вместе со своим тренером Эмануэлем Стюардом находится в США, где готовится к встрече с чемпионом WBO россиянином Султаном Ибрагимовым, пишет "Дело". В отличие от букмекерских контор, которые уже называют Владимира победителем, его тренер Стюард считает, что Ибрагимова нельзя недооценивать. «Думаю, что Султан - один из лучших боксеров из тех, с кем мог бы встретиться Владимир». Главным козырем россиянина Эмануэль считает его скорость передвижения в ринге. И все недостатки Султана нейтрализуются именно благодаря этому фактору. Что касается предположения о возможном исходе поединка, то тренер считает, что Ибрагимову можно проиграть по очкам, если быть невнимательным в ринге, но не в случае нокаута или нокдауна. «Не думаю, что ударная мощь Ибрагимова создаст нам трудности», - говорит Стюард.

Поединок, который состоится 23 февраля в Нью-Йорке, станет первым объединительным боем за последние 9 лет. В настоящее время в этом виде спорта практически не осталось спортсменов, которым было бы по силам завоевать несколько чемпионских титулов, ведь прошло время Холифилда и Тайсона. И совсем скоро бокс может получить нового абсолютного чемпиона. Сам Владимир считает, что это звание просто необходимо боксу. «Мы отчаянно нуждаемся в абсолютном чемпионе мира. Этот титул является самым главным в боксе. Я хотел бы, чтобы появился человек, который с гордостью носил бы это звание. Посмотрим, кто же им станет», - резюмирует Кличко.