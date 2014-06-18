Андрей Назаров покинул "Донбасс"

Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Назаров с 18 июня является главным тренером другой команды КХЛ - "Барыса" из Астаны (Казахстан).

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что клуб Молодежной хоккейной лиги "Молодая Гвардия", входящий в клубную систему "Донбасса", был официально исключен из числа участников первенства МХЛ сезона 2014/15 по причине невозможности безопасного проведения игр в Донецке. Вместе с тем, команда сохранила членство в лиге с возможностью возобновить выступления через год.

Сообщения СМИ о том, что "Донбасс" официально исключен из соревнований КХЛ, появившиеся сегодня утром, пока не нахдят официального подтверждения ни в КХЛ, ни в пресс-службе "Донбасса".