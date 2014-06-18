Украинец Дмитренко вошел в тройку лучших атлетов мая в Европе
15:22, 18 июня 2014Спорт
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Украинец Руслан Дмитренко стал третьим по итогам голосования Европейской ассоциации легкой атлетики (ЕА) за лучшего легкоатлета Европы в мае.
Руслан Дмитренко занял третье место в голосовании ЕА/ ФЛАУ
Победил россиянин Иван Ухов (прыжки в высоту), французский спринтер Джимми Вико был вторым, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
В мае Дмитренко впервые в истории принес Украине победу на Кубке мира по спортивной ходьбе. На дистанции 20 км он установил национальный рекорд (1:18.37 ч) и победил как в индивидуальном, так и в командном зачетах.
Голосование за лучшего легкоатлета месяца в ЕА происходит среди экспертов, представителей СМИ и болельщиков.
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