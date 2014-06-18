Прыгун Бондаренко стал победителем этапа серии Мирового вызова

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Бондаренко показал результат 2,33 м, что является рекордом соревнований. Планка на высоте 2,40 м этот раз украинцу не покорилась. В этом же секторе вторую награду Украине принес Андрей Проценко, который занял третье место (2,26 м). Андрей пропустил 2,30 м, а высоту 2,33 м взять не смог. Вторым финишировал грек Адониос Масторас, который также прыгнул на 2.30 м, но опередил украинца по количеству результативных попыток.

В других дисциплинах Кристина Стуй в беге на 200 м с лучшим личным результатом в сезоне финишировала четвертой - 23,29. Победила титулованная американка Эллисон Феликс (22,75), а Ольга Ляхова в беге на 800 метров финишировала восьмой (2.00,90). Победила спортсменка из Уганды Винни Наниондо (1.59,27).

В секторе для метания молота Ирина Новожилова (69,46 м) и Алексей Сокирский (75,89 м) заняли 6-е места в мужском и женском турнирах. Победили с лучшими результатами сезона в мире немка Бетти Гайдлер (78,00 м) и венгр Криштиан Парс (81,57).

Ирина Пименова была девятой в тройном прыжке с результатом 12,00 м. Дальше всех прыгнула китаянка Янми Ли (14,03).