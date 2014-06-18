На чемпионате Европы по стендовой стрельбе сборную Украины представят 12 спортсменов

14:02, 18 июня 2014
Спорт
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Сегодня в венгерской Сарлоспужти стартует европейское первенство по стендовой стрельбе, которая собрала более 400 спортсменов из 43 стран мира.

Олімпійський чемпіон Микола Мільчев очолить команду України на першості Європи / noc-ukr.org

Сборную Украины на этом турнире представят 12 спортсменов, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Медали чемпионата будут разыграны в олимпийских видах программ - трапе (траншейный стенд), дабл-трапе и ските (круглый стенд).

Параллельно с главным турниром в Сарлоспужти пройдут и соревнования среди юниоров.

Украинская сборная на чемпионе Европы выступит таким составом: мужчины - Николай Мильчев, Вячеслав Науменко, Иван Лоик, Алексей Науменко, женщины - Елена Охотская, Александра Лапшина Виктория Михайлюкова, Анастасия Койра, Вероника Мильчева, Дарья Токарева, Виктория Червякова, Ирина Маловичко.

Чемпионат Европы в Венгрии продлится до 22 июня.

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