На чемпионате Европы по стендовой стрельбе сборную Украины представят 12 спортсменов

Сегодня в венгерской Сарлоспужти стартует европейское первенство по стендовой стрельбе, которая собрала более 400 спортсменов из 43 стран мира.

Сборную Украины на этом турнире представят 12 спортсменов, сообщает пресс-служба НОК Украины. Медали чемпионата будут разыграны в олимпийских видах программ - трапе (траншейный стенд), дабл-трапе и ските (круглый стенд). Параллельно с главным турниром в Сарлоспужти пройдут и соревнования среди юниоров. Украинская сборная на чемпионе Европы выступит таким составом: мужчины - Николай Мильчев, Вячеслав Науменко, Иван Лоик, Алексей Науменко, женщины - Елена Охотская, Александра Лапшина Виктория Михайлюкова, Анастасия Койра, Вероника Мильчева, Дарья Токарева, Виктория Червякова, Ирина Маловичко. Чемпионат Европы в Венгрии продлится до 22 июня.

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