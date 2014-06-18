Женская сборная Украины выиграла четвертый матч подряд отбора к Евробаскету

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бакетбола Украины.

Немки, для которых это был последний шанс побороться за путевку на чемпионат Европы, в начале захватили инициативу и стали наращивать преимущество. Они почти без промаха бросали издали и преимущество наших соперниц в 9 очков держалось в течение почти всей четверти, которая завершилась со счетом 17:26. А вот во второй десятиминутке на площадке уже полностью доминировали украинки, которые выиграли четверть - 24:6.

За 6 минут третьей четверти Александра Курасова набрала для сборной Украины 15 очков, 8 баллов в этой десятиминутке принесла команде Алина Ягупова. И наша сборная перед последним перерывом в матче была более чем убедительно впереди - 70:46.

В конце концов, Курасова завершила игру с 19 очками, а лучшим бомбардиром команды стала Ягупова, которая набрала 20 очков.

Таким образом, сборная Украины с четырьмя победами в четырех матчах возглавляет группу D. В следующих двух поединках с командой Черногории украинки будут бороться за первое место в группе.

Главный тренер женской сборной Украины Вадим Чечуро после матча отметил: «Это был последний шанс для Германии и они сильно начали. Старт матча показал, что это очень хорошая команда. Но, после первой четверти мы вошли в игру шаг за шагом. Наш защита стал лучше, и мы забросили много важных бросков».

В свою очередь, игрок команды Александра Курасова отметила: «Мы очень рады, что смогли дважды выиграть здесь. Это не просто, играть все матчи за рубежом. Мы начали плохо и не сконцентрировано. Но впоследствии мы заиграли вместе как одна команда. Три минуты в баскетболе могут изменить все».