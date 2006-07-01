Блохин похвалил сборную

Главный тренер Национальной сборной Украины по футболу Олег БЛОХИН считает, что игра сборной Украины заслуживает похвалы. Об этом он заявил в послематчевом флеш-интервью по завершении четвертьфинального матча Украина-Италия, в котором сборная Украины уступила со счетом 0:3.

“Я думаю, что в целом команда заслуживает на похвалу”, - сказал О.БЛОХИН. Он поздравил весь украинский народ с хорошим футболом. В то же время О.БЛОХИН отметил, что несмотря на хорошую игру тренерское руководство сборной подробно изучит видеозапись этого матча, чтобы проанализировать ошибки, которыми не преминули воспользоваться итальянцы. Главный тренер признал, что сегодня сборная Украины противостояла классной команде.

Справка УНИАН. Национальная сборная Украины по футболу впервые вышла в финальную стадию Чемпионата мира по футболу. По результатам группового этапа финальной стадии ЧМ-2006 в группе Н Украина заняла второе место, набрав 6 очков. Соперниками сборной Украины по группе были Испания, Саудовская Аравия и Тунис.

Результаты матчей сборной Украины в финальной стадии ЧС-2006:

14 июня: Испания - Украина 4:0

19 июня: Саудовская Аравия - Украина 0:4

23 июня: Украина – Тунис 1:0.

26 июня в 1/8 финала сборная Украины победила сборную Швейцарии со счетом 3:0.