Компания Кличко K2 Promotions выиграла торги на право организации боя с Пулевым

В Нью-Йорке в штаб-квартире Международной федерации бокса состоялись промоутерские торги за право организации титульного поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимиром Кличко и официальным претендентом по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым.

Победу на торгах со ставкой в 7 млн. 250 тыс. 131 доллар одержала промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions, сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко. Ставка промоутеров Пулева – компании Sauerland Event - составила 5 млн. 290 тыс. 144 доллара. Отметим, что 80 % призового фонда достанется чемпиону, 20 % - претенденту. Как сообщал УНИАН, по предварительной информации бой Кличко – Пулев состоится 6 сентября на арене в Гамбурге (Германия).

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