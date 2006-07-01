Янукович демонстрирует бицепсы

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ назвал бесперспективной возможную попытку “помаранчевой” коалиции силой захватить сессионный зал парламента, который блокируют депутаты от Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске он заявил: «В Партии регионов достаточно физической силы, чтобы противостоять этому».

Также он убежден, что коалиция не сможет провести заседание Верховной Рады Украины за стенами парламента, в Украинском доме в Киеве, потому что это является нарушением законодательства и регламента Верховной Рады.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в целом Партия регионов не настроена дестабилизировать ситуацию в парламенте и готова продолжить переговоры с коалицией.

Как сообщал УНИАН, представители Партии регионов с 27 июня блокируют работу Верховной Рады. В.ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция будет блокировать работу Верховной Рады до тех пор, пока не будут выполнены все ее требования, и готова к роспуску парламента.

"Регионалы" заявили, что не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте, а также намерением своих политических оппонентов включить в повестку дня заседания вопрос об избрании отсутствующих членов Конституционного Суда.

Кроме того, Партия регионов требует избирать председателя Верховной Рады путем тайного голосования и против голосования по кандидатурам премьера и спикера в одном пакете. Также “регионалы” настаивают на прекращении незаконного совмещения должностных обязанностей с депутатскими полномочиями.

«Наша Украина», БЮТ и Соцпартия Украины предложили в понедельник, 3 июля, начать диалог в рамках круглого стола. Фракция Партии регионов готова принять участие в инициированном коалицией круглом столе, если будут предложены эффективные решения, сказал член этой фракции Тарас ЧОРНОВИЛ.