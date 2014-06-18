Сборные России и Южной Кореи сыграли вничью на чемпионате мира

В бразильской Куябе завершился последний матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборные России и Южной Кореи сыграли вничью - 1:1.

Основные события в этом матче развивались в середине второго тайма.

Если поначалу игра проходила в дотаточно медленном темпе и соперники присматривались друг к другу, то к концу первого тайма и россияне и корейцы в изрядном количестве создавали моменты у ворот друг друга. Игра шла с переменным успехом, а основные события произошли уже после перерыва.

На 68-й минуте Ли пробил по воротам с дальней дистанции прямо во вратаря россиян Игоря Акинфеева, но тот не сумел удержать мяч в руках и допустил грубую ошибку - 0:1. К чести россиян, они не стушевались и тут же пошли в атаку. Спустя 6 минут, на 74-й, удар Александра Кержакова в концовке очередной атаки, на добивании, оказался точным - 1:1.

В концовке обе команды атаковали, но успеха ни одна из них так и не добилась.

Таким образом, Россия и Южная Корея набрали по 1 очку и делят 2-3 места в турнирной таблице группы Н. Лидирует после первого тура сборная Бельгии (3 балла), последнее место занимает команда Алжира - 0.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.