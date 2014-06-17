Сборная Бразилии не смогла выиграть у Мексики в матче ЧМ
Игра в Форталезе завершилась нулевой ничьей
В бразильской Форталезе завершился первый матч второго тура группового этапа соревнований, в котором сборная Бразилии не смогла обыграть команду Мексики - 0:0.
Судьбу этого матча решила потрясающая игра мексиканского вратаря Гильермо Очоа.
Бразильцы имели не один опаснейший момент для того, чтобы открыть счет в матче, но Очоа неоднократно выручал свою команду в самых безнадежных ситуациях. В свою очередь, мексиканцы также не отсиживались в обороне. Хоть команда и играла "вторым номером", но имела несколько моментов для того, чтобы открыть счет.
УНИАН провел онлайн-трансляцию игры по которой можно проследить за ходом борьбы.
Таким образом, сборные Мексики и Бразилии сохранили лидерство в группе, набрав по 4 очка после 2 игр.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.