Сборная Бразилии не смогла выиграть у Мексики в матче ЧМ

В бразильской Форталезе завершился первый матч второго тура группового этапа соревнований, в котором сборная Бразилии не смогла обыграть команду Мексики - 0:0.

Судьбу этого матча решила потрясающая игра мексиканского вратаря Гильермо Очоа.

Бразильцы имели не один опаснейший момент для того, чтобы открыть счет в матче, но Очоа неоднократно выручал свою команду в самых безнадежных ситуациях. В свою очередь, мексиканцы также не отсиживались в обороне. Хоть команда и играла "вторым номером", но имела несколько моментов для того, чтобы открыть счет.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры по которой можно проследить за ходом борьбы.

Таким образом, сборные Мексики и Бразилии сохранили лидерство в группе, набрав по 4 очка после 2 игр.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.