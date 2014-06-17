Бразилия - Мексика - 0:0: онлайн-трансляция

В этом матче сошлись один из фаворитов турнира и команда, которая будет бороться за место в плей-офф.

Обе команды выиграли матчи первого тура, но обе сделали это достаточно натужно, с большими проблемами. Бразильцы в матче-открытии турнира играли против команды Хорватии и, во многом, судьбу матча решил японский арбитр, назначивший далеко не самый очевидный пенальти в ворота балканской команды в середине второго тайма при ничейном счете. И хотя до конца игры оставалось еще около 20 минут, именно этот момент стал во многом переломным. Хорваты не сумели сравнять счет, а бразильцы, в добавленное время только увеличили свой перевес - 3:1.

На данный момент бразильцы хоть и остаются одними из фаворитов турнира, но мнение о себе в глазах болельщиков и специалистов уже значительно подпортили.

Мексиканцы изначально не причислялись к фаворитам турнира, являясь одной из трех команд, борящихся за 2-е место в группе А. И уже на старте турнире они одержали очень важную для себя победу над сборной Камеруна - 1:0. Решающим для мексиканцев, по всей видимости, станет матч третьего тура против сборной Хорватии. А значит, сегодня они будут выходить на поле без излишней нервозности и смогут, при удачном стечении обстоятельств, проявить свои лучшие качества и сотворить сенсацию.

Бесспорным фаворитом матча у аналитиков букмекерских контор является команда Бразилии. На ее победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,333 к 1, в то время как на ничью - 5,7 к 1, а на победу мексиканцев - лишь 11 к 1.

Добрый вечер!

Начинаем текстовую онлайн-трансляцию.

ТВ - ТРК Украина

Стали известны стартовые составы команд:

Бразилия: Сезар, Алвес, Силва, Луис, Марсело, Паулиньо, Фред, Неймар, Оскар, Рамирес, Густаво.

Мексика: Очоа, Родригес, Маркес, Эррера, Лаюн, дос Сантос, Морено, Гуардадо, Перальта, Агилар, Васкес.

За 15 минут до начала игры в Форталезе достаточно жарко, +29. В общем, бразильская зима.

Вообще великолепный в этот раз получается чемпионат. Не вызывающей интереса была ровно одна игра из всех в первом туре - Иран против Нигерии. И вот, еще одно интригующее противостояние. Матч с участием хозяев поля априори не межет быть неинтересным. А если хозяева бразильцы...

1. МАТЧ НАЧАЛСЯ

1. Ничего себе начало. Два нарушения подряд в центре поля в течении первых 37 секунд игры. Со стороны мексиканцев.

3. Перехватили мексиканцы мяч и довели атаку до углового. Видимо, прессинг был неслучайным.

4. Уже 4 минуты мяч на половине поля бразильцев. правда, до опасного момента дело так и не доходит.

5. Марсело красиво сыграл в отборе мяча у мексиканского нападающего. Помнит первый матч... (свой автогол в игре с хорватами)

7. А вот и опасный штрафной для бразльцев. Дос Сантос грубо сбил Неймара.

8. Ничего хорошего у бразильцев не получилось со штрафным. Мексиканская защита на высоте.

10. Бразильцы перехватили мяч, контролируют, но пока ничего толкового создать не могут.

11. СУПЕРМОМЕНТ у бразильцев. Но, во-первых Фред был вне игры, во-вторых, попал в сетку с внешней стороны ворот.

13. Год назад в Форталезе Бразилия и Мексика играли в Кубке конфедераций ФИФА. Тогда бразильцы выиграли со счетом 2:0.

14. Бразильцы в своем стиле. Максимум лишних телодвижений, куча потрясающих финтов, результат - ноль. Марсело пытался довести до ума атаку, мяч ушел за лицевую линию.

17. Неймар финтил-финтил... Мексиканцев это только раздражает. Травма и опасный штрафной.

19. Еще одна атака бразильцев - оффсайд. Раскочегариваются хозяева.

21. Бразильцы контролируют мяч в центре поля.

23. Мексиканцы огрызнулись. Но Перальта запутался в ногах бразильских защитников. Главное для гостей, все-таки игра в обороне. Голов они вряд ли сегодня забьют.

24. СУПЕРУДАР Эрреры! Вратарь бразильцев с огромнейшим трудом отбивает мяч.

26. ОЧОАААААААА! Фантистический сэйв вратаря сборной Мексики. Неймар бил по воротам из выгоднейшей позиции, выиграв верховую дуэль у Маркеса.

28. Вратарь мексиканцев не успевает отдавать мяч партнерам, когда вводит в игру. Бразильцы прессингуют всех и вся.

30. Оскар пробил. Так себе, для галочки. Очоа легко забрал мяч.

31. Дос Сантос имел потенциально опаснейший момент. Бразильские защитники вовремя разобрались в ситуации.

33. Перальта сбил своего же Дос Сантоса с ног. Не клеится в атаке у сборной Мексики.

34. Первый угловой для сборной Бразилии в этом матче. Неймар подает.

35. Дважды подавал. Первый раз защитники отбились, затем Очом забрал мяч в руки.

36. Алвес сфолил. Очень опасный штрафной у сборной Мексики.

38. Лаюн бил по воротам - слишком неточно, гораздо выше ворот.

39. Марсело бил по воротам мексиканцев, мяч пролетел рядом со штангой. Веселенький футбол, но без голов.

41. Васкес бил по воротам после отличного прохода по флангу Гуардадо - совсем рядом со штангой, сантиметры какие-то...

44. ОЧОАААААААААААА!!!! Еще один потрясающий сэйв. Не было вне игры, защитники ошиблись. Это какой-то заколдованный Очоа. По крайней мере, на сегодняшний день.

45. Первое предупреждение. Рамирес срывал опасную атаку мексиканцев.

45+1. Гуардадо подал со штрафного в никуда...

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

Веселенький футбол, ничего не скажешь. Самое любопытное, что мексиканцы совершенно не боятся соперника. Как мы уже отмечали перед матчем, они обыграли Камерун и набрали в первом туре очень важные 3 очка. И сегодня могли со спокойным сердцем выходить на поле - впереди еще есть решающий матч с хорватами. Они так и вышли. Сейчас они вполне спокойно провели первый тайм. И только близость сенсации может заставить их разволноваться в концовке. Бразильцы же вновь не впечатляют. Уже во втором матче подряд. Оригингальных идей, сумасшедших финтов, техники - как всегда в избытке. А вот мощи не хватает. Пора что-то придумывать, сеньор Сколари...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. Замена у бразильцев - Бернард вышел вместо Рамиреса.

47. Грубо начали второй тайм бразильцы - на ногу Маркесу наступил Силва.

48. Первая атака бразильцев во втором тайме: Родригес вынес мяч на угловой.

49. После розыгрыша углового Оскар бьет слишком неточно.

51. Неудачная попытка атаки мексиканцев. Мяч без особого сопротивления уходит за лицевую линию.

53. Не более чем вчетвером ходят в атаку мексиканцы, но и при столь ограниченных ресурсах им удается создать нечто. Например - угловой.

54. Бразильцы явно не любят когда с ними играют с позиции силы. Неймар грубо цепляет соперника в игровом эпизоде в центре поля.

56. А мексиканцы наглеют! Перальта вновь опасно бьет, но чуть выше ворот.

57. Еще одна атака Мексики! Дос Сантос бьет. Мяч рикошетом от Силвы приходит в руки вратарю.

59. Явное преимущество Мексики. Удар Эрреры - вновь чуть выше ворот.

60. Желтую карточку получает Агилар. Грубое нарушение правил против Бернарда, сзади по ногам заехал.

61. Еще один удар по воротам Бразилии. На сей раз, Гуардадо пробил чуть в сторону от ворот, рядом со штангой.

63. Желтая карточка Васкесу - не успевают мексиканцы за юркими "желтыми".

64. Отличный удар Неймара со штрафного с 33 метров. В считанных сантиметрах от штанги мяч проходит.

65. Марсело пытался обострить ситуацию. Перехватили бразильцы и мяч, и инициативу.

67. Замена у Бразилии - Жо выходит вместо Фреда.

69. СУПЕРМОМЕНТ у бразильцев. Неймар попал мячом во вратаря. Очоа сегодня реально заколдованный.

70. Луис не попал по мячу из выгоднейшей ситуации. Бразильцы атакуют уже как-то лихорадочно.

72. Алвес не решился бить по воротам из хорошей позиции, а навес не получился.

73. Слушайте, а не получается у бразильцев. И у соперника с нервишками все в порядке. Может назреть сенсация.

75. Очом машет руками. Призывает своих партнеров по обороне успокоится.

76. Жо бьет из выгоднейшей позиции - снова мимо.

77. Замена у мексиканцев - Фабиан вместо Эрреры.

78. Мексиканцы огрызнулись. Агилар пробил по воротам, слишком неточно.

80. Силва получает желтую карточку. Очень опасный момент у ворот Бразилии.

81. Не получился штрафной у мексиканцев. Мяч попал в стенку.

82. Неймар создал еще одну очень опасную атаку. Очом не пробиваем...

84. Замены у обеих команд. У бразильцев Оскара меняет Виллиан, у мексиканцев - Дос Сантоса меняет Хименес.

86. ОЧОААААААААА!!!!! ЭТО НЕВЕРОЯТНО! ЭТО ПОТРЯСАЮЩЕ!!!! ВСЯ БРАЗИЛИЯ НЕ МОЖЕТ ЗАБИТЬ ОДНОМУ МЕКСИКАНСКОМУ ВРАТАРЮ!

88. Мексиканцы подают третий угловй в матче. Заметьте, они не тянут время, они АТАКУЮТ!

89. Опаснейший удар от Гуардадо. Чуть выше ворот. Нет, победа Мексики - это было бы уже слишком.

90. Сесар бьет. Вратарь бразильцев на высоте.

Тут уже не идет речь о победе. Как бы тут желтым не проиграть.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

БРАЗИЛИЯ НЕ ВЫИГРАЛА! Но и не проиграла, 0:0.

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции!

До встречи. На этом чемпионате мира будет еще очень много отличного футбола!!!!