Сборная Бельгии с трудом выиграла у Алжира в матче ЧМ

В бразильском Белу-Оризонти завершился очередной матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Бельгии неожиданно с большим трудом обыграла команду Алжира со счетом 2:1.

Судьба матча решилась в концовке второго тайма.

Игроки алжирской команды контролировали игру на протяжении полутора таймов, а повели в счете на 25-й минуте, когда Софьен Фижули реализовал пенальти. Более того, в концовке первого и начале второго таймов алжирци имели несколько возможностей для того, чтобы удвоить свой перевес. Но, сдержав натиск соперника бельгийцы, считавшиеся до начала турнира одной из потенциальных команд-открытий чемпионата, сумели перехватить инициативу.

На 70-й минуте Маруане Фелаини красивейшим ударом головой сравнял счет, а спустя ровно 10 минут - на 80-й - Дрис Мертенс забил победный гол.

Таким образом, бельгийцы набрали 3 очка и захватили лидерство в группе Н.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.