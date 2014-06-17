УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ЧМ Бразилия - Мексика

В Форталезе сойдутся один из фаворитов турнира и команда, которая будет бороться за место в плей-офф.

Обе команды выиграли матчи первого тура, но обе сделали это достаточно натужно, с большими проблемами. Бразильцы в матче-открытии турнира играли против команды Хорватии и, во многом, судьбу матча решил японский арбитр, назначивший далеко не самый очевидный пенальти в ворота балканской команды в середине второго тайма при ничейном счете. И хотя до конца игры оставалось еще около 20 минут, именно этот момент стал во многом переломным. Хорваты не сумели сравнять счет, а бразильцы, в добавленное время только увеличили свой перевес - 3:1.

На данный момент бразильцы хоть и остаются одними из фаворитов турнира, но мнение о себе в глазах болельщиков и специалистов уже значительно подпортили.

Мексиканцы изначально не причислялись к фаворитам турнира, являясь одной из трех команд, борящихся за 2-е место в группе А. И уже на старте турнире они одержали очень важную для себя победу над сборной Камеруна - 1:0. Решающим для мексиканцев, по всей видимости, станет матч третьего тура против сборной Хорватии. А значит, сегодня они будут выходить на поле без излишней нервозности и смогут, при удачном стечении обстоятельств, проявить свои лучшие качества и сотворить сенсацию.

Бесспорным фаворитом матча у аналитиков букмекерских контор является команда Бразилии. На ее победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,333 к 1, в то время как на ничью - 5,7 к 1, а на победу мексиканцев - лишь 11 к 1.

Матч в Форталезе начнется в 22.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.