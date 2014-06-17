Сборная Португалии потеряла двух игроков после первого же матча ЧМ

Об этом сообщает португальское издание A Bola.

Доктор сборной Португалии Энрике Джонс рассказал изданию о травмах игроков, полученных во вчерашней встрече с командой Германии, проигранной португальцами со счетом 0:4.

"У Коэнтрау повреждение мышцы правого бедра, а у Алмейды проблемы с мышцами задней поверхности левого бедра. Игроки пропустят не менее десяти дней", - отметил доктор.

Таким образом, оба футболиста не сыграют в следующих двух матчах группового этапа против США (22 июня) и Ганы (26 июня). Также не исключено, что игроки могут не восстановиться к матчам плей-офф, если сборная Португалии попадет в 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.