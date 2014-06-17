Хоккейный "Компаньйон-Нафтегаз" выступит в Континентальном кубке

Команда получила право представлять Украину на европейской арене благодаря победе в чемпионате Украины-2013/14, отмечается в сообщении клубной пресс-службы.

Согласно рейтингу, украинский чемпион дебютирует в еврокубке 21 ноября - с полуфинального раунда. Соперниками киевлян на этой стадии соревнований станут чемпион Беларуси ("Неман", Гродно), вице-чемпион Франции ("Анже") и победитель группы С, розыгрыш в которой пройдет на предыдущем этапе.

В группе С на первом этапе выступят "Санок" (Польша), "Корона" (Брашов, Румыния), "Дунайварош" (Венгрия) и "Призма" (Рига, Латвия).

В новом розыгрыше Континентального кубка, из-за старта другого еврокубкового турнира - Лиги Чемпионов, применяется новая формула, которая подразумевает, что в суперфинале примут участие по две лучшие команды полуфинальных групп. Напомним, что ранее два места в решающей стадии были забронированы, и лишь победители полуфиналов получали право побороться за трофей.

Место проведения каждого из этапов и групп определится на ежегодной встречи команд-участниц Континентального Кубка, которая состоится 28 июня в Будапеште (Венгрия). Киевский клуб на проведение турнира не претендует. Соревнования в группе Е, где выступает "Компаньйон", могут принять либо "Неман" - в Гродно, либо "Анже" - в одноименном городке. Каждый из кандидатов будет иметь опреденное количество времени для презентации своей заявки, после чего состоится голосование.

Напомним, что последние три сезона Украину в Континентальном Кубке представлял донецкий "Донбасс". Однажды, в сезоне-2012/13 донетчане выиграли трофей. Наибольшее количество участий в этом турнире имеет киевский "Сокол". Также за годы проведения соревнований Украину в соревнованиях представляли столичные"Беркут-ПВО" и "Ирбис".

Действующим обладателем трофея является норвежский "Ставангер".