Украинские теннисистки узнали соперниц по квалификации Уимблдонского турнира

Восемь представительниц Украины вступят в борьбу за право сыграть в основной сетке турнира, сообщает Теннисный портал Украины.

В первом раунде отбора не обойдется и без украинского дерби и, соответственно, неизбежной потери одной из спортсменок уже после стартового матча.

Пары с участием украинок выглядят так: Юлия Бейгельзимер - Виктория Голубич (Швейцария), Анастасия Васильева - Катерина Козлова, Марина Заневская - Кристина Кучова (Словакия), Леся Цуренко - Ева Бирнерова (Чехия), Надежда Киченок - Николь Гиббс (США), Людмила Киченок - Магда Линнетте (Польша), Ольга Савчук - Луксика Кумкхум (Таиланд).

Цуренко в квалификации получила ту же самую соперницу, которой в прошлом году проиграла во втором круге основной сетки турнира.

Победительница украинского дерби Васильева - Козлова во втором раунде сыграет с победительницей матче Заневская - Кучова.

Квалификация Уимблдонского турнира состоится на этой неделе, основной турнир - с 23 июня по 6 июля.