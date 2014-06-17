Защитник "Шахтера" Ракицкий провел отпуск в оккупированном Крыму
12:51, 17 июня 2014Спорт
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Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий, провел отпуск в Крыму не обращая внимание на статус оккупированного полуострова.
Ярослав Ракицкий не обращает внимание на статус оккупированного Крыма / shakhtar.com
Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".
"В отпуске отдыхал в Крыму. Политическая ситуация никак не повлияла на отдых на полустрове. Крым остается Крымом. Все спокойно, хорошо. Там и сейчас отдыхает много людей из Донецка, Днепропетровска и других городов. В основном там украинцы", - сказал Ракицкий.
Как сообщал УНИАН, 16 июня игроки донецкого "Шахтера" вышли из отпуска. Действующий чемпион страны, выигравший Премьер-лигу сезона 2013/14, начал подготовку к новому первенству в австрийском Гоинге.
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