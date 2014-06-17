Компания UBI намерена достроить четыре арены для проведения Евробаскета к 2015 году

Об этом УНИАН сообщали в пресс-службе UBI.

«Компания готова выполнить взятые на себя обязательства по строительству четырех объектов, при условии реализации государственно-частного партнерства, предусмотренного государственной программой подготовки Украины к европейскому баскетбольному чемпионату» - отметили в компании.

На сегодняшний день все объекты находятся на разных этапах готовности. Тем не менее, степень готовности объектов позволяет закончить строительство согласно ранее намеченным планам - в 2015 году, в случае своевременного получения кредита.

13 июня было опубликовано заявление Федерации Баскетбола Украины (ФБУ) о намерении ФИБА Европа провести в Украине европейский баскетбольный чемпионат 2017 года. В течении ближайших десяти дней делегация ФИБА Европы посетит Украину для подписания соответствующего меморандума. Одним из ключевых условий проведения европейского турнира в Украине является наличие арен. Как ранее отмечали представители местного организационного комитета (МОК) ЕвроБаскет, для проведения европейского баскетбольного чемпионата достаточно четырех арен, которые развивает UBI.

Согласно ранее утвержденной программы подготовки Украины к ЕвроБаскет, проект строительства арен предусматривал государственно-частное партнерство, в рамках которого инвестор взял на себя обязательства вложить 25% собственных средств в строительство объектов, а 75% необходимой суммы компания-инвестор должна была получить в качестве государственного кредита, который компания обязалась выплатить в течении 5-7 лет.

По состоянию на июнь 2014 года компания инвестировала в строительство объектов более 500 млн. грн. В компании заявили, что продолжают переговорный процесс о получении кредитных средств на строительство арен. Условия и сроки предоставления кредита являются открытыми вопросами для обсуждения.