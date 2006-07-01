Италия обыграла Украину со счетом 3:0

Сборная Италии в четвертьфинальном матче Чемпионата мира по футболу обыграла сборную Украины со счетом 3:0 и вышла в полуфинал, где встретится со сборной Германии.

У итальянцев отличились Джанлука ДЗАМБРОТТА (6’) и дважды Лука ТОНИ (59’, 69’).

У сборной Украины было два реальных шанса отличиться в матче, когда на 50-й минуте Андрей ГУСИН пробил головой и попал в стойку ворот и когда на 58-й минуте Олег ГУСЕВ бил по воротам и попал во вратаря, а Максим КАЛИНИЧЕНКО после отскока мяча попал в Джанлуку ДЗАМБРОТТУ, стоявшего на линии ворот.

На 63-й минуте встречи еще одна возможность отличиться была у Андрея ГУСИНА, который в этот раз после удара головой попал в перекладину.

Таким образом, сборная Италии выходит в полуфинал, где встретится со сборной Германии, победившей сегодня сборную Аргентины в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2.