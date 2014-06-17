Сборная США выиграла у Ганы в матче ЧМ

10:04, 17 июня 2014
Спорт
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Игра в Натале завершилась со счетом 2:1.

Reuters

В бразильском Натале завершился матч первого тура чемпионата мира по футболу в группе G, в котором сборная США обыграла команду Ганы со счетом 2:1.

Судьба матча была решена в самой концовке.

Американцы активно вошли в игру и уже на 1-й минуте Клинт Демпси открыл счет. Далее на поле шла равная вязкая борьба, с обоюдными шансами на успех. А на 82-й минуте ганцы сравняли результат. Гол забил Андре Айю. Впрочем, спустя 4 минуты - на 86-й - американцы вернули себе превосходство. Победный гол ударом после навеса с углового забил Джон-Энтони Брукс.

Таким образом, американцы догнали по очкам сборную Германии, но уступают лидеру группы по разнице забитых-пропущенных мячей.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в  Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.

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