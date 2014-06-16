Иран и Нигерия сыграли первую безголевую ничью на ЧМ

В бразильской Куритибе завершился очередной матч Чемпионата мира по футболу, в котором сборные Нигерии и Ирана сыграли вничью -0:0.

Этот матч стал самым скучным за первые пять дней проведения турнира.

Обе команды создали минимум моментов. При этом нигерийцы до начала турнира считались весьма перспективной командой - сильнейшей из африканских, которая сможет сзодать конкуренцию куда более именитым оппонентам. Тем не менее, уже в первом матче против слабейшей команды ЧМ из Ирана нигерийцы ничего не сумели предложить оппонентам, так ни разу и не взломав оборону соперника.

Таким образом, после первого тура команды Нигерии и Ирана делят 2-3 места в таблице группы F, уступая Аргентине (3 очка), но опережая команду Боснии и Герцеговины (0).

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.