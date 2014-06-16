Германия благодаря хет-трику Мюллера разгромила Португалию

В бразильском Салвадоре завершился матч Чемпионата мира по футболу, в котором сборная Германии разгромила команду Португалии со счетом 4:0.

Главным героем матча стал Томас Мюллер.

Немцы имели преимущество с самого дебюта игры, а начало разгрому положил пенальти, реализованный Мюллером на 12-й минуте. Еще до перерыва Хуммельс удвоил преимущество своей команды, а Мюллер сделал счет крупным. А в концовке игры ее главный герой сделал хет-трик.

УНИАН провел текстовую онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.

Таким образом, сборная Германии набрала 3 очка и вышла в лидеры группы G.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2014 в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.