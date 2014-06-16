Германия благодаря хет-трику Мюллера разгромила Португалию
21:02, 16 июня 2014Спорт
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Матч завершился со счетом 4:0
Reuters
В бразильском Салвадоре завершился матч Чемпионата мира по футболу, в котором сборная Германии разгромила команду Португалии со счетом 4:0.
Главным героем матча стал Томас Мюллер.
Немцы имели преимущество с самого дебюта игры, а начало разгрому положил пенальти, реализованный Мюллером на 12-й минуте. Еще до перерыва Хуммельс удвоил преимущество своей команды, а Мюллер сделал счет крупным. А в концовке игры ее главный герой сделал хет-трик.
УНИАН провел текстовую онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.
Таким образом, сборная Германии набрала 3 очка и вышла в лидеры группы G.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2014 в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.
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