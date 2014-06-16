УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ЧМ Германия - Португалия

Как сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), эти команды являются фаворитами группы G и одними из реальных претендентов на награды мирового первенства.

Сборная Германии является 3-кратным чемпионом мира. Вместе с тем, последний раз титул Мундиаля команда завоевывала еще в 1990-м году. Нынешнее поколение "бундестим" считается ярким и очень перспективным, а посему шансы на итоговую победу команды достаточно велики.

В свою очередь, сборная Португалии является единственной из топ-команд, никогда не владевшей титулом чемпиона мира. Нынешний шанс - один из последних для поколения во главе с Криштиану Роналду. К тому же, лидер команды оправился от травмы и накануне, на обязательной предматчевой пресс-конференции объявил, что примет участие в игре. "Проблемы с травмами уже позади. С самого начала моей карьеры не было ни дня, чтобы я играл без какой-либо боли. Это все издержки профессии. Вообще я не верю в утверждение, что один игрок делает погоду на поле. Я просто пытаюсь сделать все, чтобы помочь своей команде" - отметил Роналду.

Фаворитом матча, по мнению аналитиков букмекерских контор является немецкая команда. На победу Германии ставки принимаются из рассчета 1,92 к 1, на ничью - 3,80 к 1, на победу Португалии - 4,333 к 1.

Матч Германия - Португалия начнется 16 июня в 19.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.