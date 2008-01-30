УЕФА предупреждает Украину и Польшу: пришло время действовать, а не говорить

УЕФА в очередной раз выразил свое желание "помочь Польше и Украине в процессе подготовки к финальной стадии Евро-2012".

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, основным вопросом на повестке дня сегодняшнего заседания Исполнительного комитета УЕФА в Загребе стало ознакомление с отчетом о ходе подготовки к финальной стадии Евро-2012, которую весной прошлого года доверили Польше и Украине. Документ, подготовленный экспертами УЕФА и представителями двух ассоциаций, рассказал о достигнутом в данном отношении прогрессе.

"Сделав выбор в пользу Польши и Украины, УЕФА озвучил свою политику в отношении Центральной и Восточной Европы. В 2007 году в обоих государствах наблюдалась политически нестабильная ситуация. Этот период уже позади, и в каждой стране появилось новое правительство, однако нельзя отрицать, что отсутствие стабильности сильно ударило по запуску важных инвестиционных проектов, в числе которых строительство стадионов, аэропортов и автомагистралей", - говорится в официальном заявлении футбольного союза.

"Я считаю, что следующие четыре-шесть месяцев станут ключевыми для того, чтобы избежать критических ошибок при реализации проектов, связанных с развитием инфраструктуры спортивного и общественного характера и гарантировать успешность проекта Евро в целом", - заявил президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ.

"Возникла потребность в мобилизации сил правительств, что может быть достигнуто путем информирования органов федеральной власти об острой необходимости создания четких структур управления всеми проектами, имеющими отношение к Евро-2012. Чтобы гарантировать успешность проекта, УЕФА готов в ближайшие месяцы оказать футбольным ассоциациям Польши и Украины любую помощь на консультационно-административном и политическом уровнях", - подчеркнул он.

В свою очередь, генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР отметил, что «политическая ситуация в обеих странах, где во второй половине 2007 года сменились правительства, сделала процесс подготовки немного сложнее, чем мы изначально предполагали». « Прогресс есть, но его нужно ускорить», - сказал он.

"В ближайшие шесть месяцев должны быть сделаны значительные шаги в плане организации Евро-2012. УЕФА будет внимательно следить за развитием ситуации в этот период. Если мы будем ждать конца Евро-2008, то будет слишком поздно, учитывая требования к стадионам и инфраструктуре, которые должны быть выполнены до 2012 года. Необходимые структуры уже определены. Теперь нужно действовать, чтобы подготовка шла как нужно", - добавил он.

"Должно быть активно задействовано правительство, так как до сих пор наблюдается значительный дефицит инфраструктуры. Две основных сферы - это стадионы и такие более широкие проекты, как аэропорты, гостиницы, железные дороги и транспорт. Все это основные элементы, на которые можно ощутимо воздействовать государственным финансированием", - заявил Д.ТЕЙЛОР.

"Мы обеспокоены не потому, что не видим положительных намерений, но потому, что времени очень мало. Мы вместе с двумя ассоциациями разработали план действий и наметили шаги, которые надо сделать в ближайшие пять-шесть месяцев, чтобы подготовка к турниру шла по плану. Мы совершенно точно не собираемся обсуждать или рассматривать какие-либо альтернативы. Мы полностью сосредоточены на том, чтобы поддерживать выбранные страны. Мы настроены делать все возможное, чтобы помочь им провести турнир, который отвечал бы ожидаемым стандартам", - подчеркнул генсек УЕФА.