Украина официально подтвердила свое участие в І Европейских играх

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НОК.

«Украина - большая европейская страна со славными спортивными традициями. Мы гордимся возможностью приобщиться к историческим стартам, которые в следующем году состоятся впервые. Уверен, украинские спортсмены в очередной раз докажут свои силу и мастерство, прославляя нашу страну в Европе и мире», - подчеркнул Бубка.

Европейские игры - это новый континентальный проект спортивных соревнований самого высокого уровня. Решение о его учреждении было принято 8 декабря 2012 года на 41-й Генеральной Ассамблеи Европейских Олимпийских Комитетов (ЕОК). Игры будут проводиться один раз в 4 года.

На Играх-2015 планируется участие более 6 тысяч атлетов из 49 стран Европы, которые будут бороться за 239 комплектов наград в 19 видах спорта (бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба, велоспорт, водные виды спорта (водное поло, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание), волейбол, гребля на байдарках и каноэ, гимнастика (акробатика, аэробика, прыжки на батуте, спортивная гимнастика, художественная гимнастика), дзюдо, каратэ, легкая атлетика, пляжный футбол, настольный теннис, пулевая стрельба, стрельба из лука, триатлон, тхэквондо, фехтование).

Сейчас продолжается лицензионный отбор на право участия в Европейских играх.

На данный момент 34 украинских спортсмена выполнили квалификационные нормативы, дающие право принимать участие в Европейских играх (6 - в спортивной гимнастике, 4 - в прыжках на батуте, 6 - в аэробике, 6 - в вольной борьбе, 6 - в женской борьбе, 6 - в греко-римской борьбе).