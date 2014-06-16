Гимнаст Верняев получил награду лучшего спортсмена мая в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НОК Украины.

С чемпионата Европы, который состоялся в болгарской Софии, Олег Верняев вернулся с тремя медалями. Украинцу не было равных в упражнениях на брусьях, благодаря чему наш гимнаст впервые в своей карьере занял высшую строчку первенства Старого Света. Еще дважды Олег поднимался на пьедестал почета в опорном прыжке и в командном первенстве.

«Думаю, не все знают, что накануне европейского первенства Олег получил травму, но в Софии продемонстрировал настоящий бойцовский характер и веру в собственные силы, - сказал во время награждения Сергей Бубка. - Спортивная гимнастика - один из медаленосных видов спорта в нашей стране. Мы все помним выдающихся гимнастов разных поколений - Ларису Латынину, Бориса Шахлине, Нину Бочарову, Полину Астахову, Рустама Шарипова, Валерия Гончарова, Лилию Подкопаеву и много других наших соотечественников, которые вписали свои имена в историю мирового спорта. Мне приятно констатировать, что есть последовательность поколений и у нас есть новые таланты. Яркий пример - это наш сегодняшний герой».

На мероприятии заместитель Министра молодежи и спорта Украины Нина Уманец вручила спортсмену удостоверение «Заслуженного мастера спорта Украины».

Со своей стороны, лучший спортсмен мая и его наставник поблагодарили президента НОК Украины за постоянную поддержку. «Очень благодарны НОК за то, что всегда помогаете нам. На всех стартах стараемся показывать высокий результат. Думаю, с чемпионата мира также привезем медали», - добавил Олег Верняев.

Для Олега Верняева это уже второе подобное высокое признание. В прошлый раз этот гимнаст признавался Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом Украины в ноябре 2012 года.