Лидер сборной Португалии Роналду сможет сыграть в матче с Германией на ЧМ

Об этом сам игрок заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает пресс-служба Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

"Проблемы с травмами уже позади. С самого начала моей карьеры не было ни дня, чтобы я играл без какой-либо боли. Это все издержки профессии. Вообще я не верю в утверждение, что один игрок делает погоду на поле. Я просто пытаюсь сделать все, чтобы помочь своей команде" - отметил Роналду.

Как сообщал УНИАН, накануне чемпионата мира в Бразилии игрок испытывал острые боли в левом колене из-за чего возникла угроза пропуска нескольких матчей, а то и всего турнира.

Матч Германия - Португалия состоится 16 июня и начнется в 19.00 по киевскому времени. Это будет центральный матч пятого дня ЧМ-2014. УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.