Украинская пловчиха Ливер выиграла соревнования этапа "Маре Нострум"
13:52, 16 июня 2014Спорт
0
Украинка Мария Ливер завоевала золотую медаль на третьем этапе международного турнира по плаванию "Маре Нострум" в Барселоне.
Мария Ливер выиграла на этапе одного из самых престижных соревнований в плавании / usf.org.ua
Об этом сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.
Ливер финишировала первой на дистанции 50 м. брассом с результатом 31.23 сек. Серебряный призер испанка Джессика Уолл Монтеро проиграла Ливер 0,67 секунды. Третьей финишировала Корри Скотт из Шотландии, которая проиграла нашей спортсменке 1,80 секунды.
«Маре Нострум» - одна за самых престижных серий международных турниров по плаванию, которая проводится уже 15-й год подряд.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter