Украинская пловчиха Ливер выиграла соревнования этапа "Маре Нострум"

Об этом сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

Ливер финишировала первой на дистанции 50 м. брассом с результатом 31.23 сек. Серебряный призер испанка Джессика Уолл Монтеро проиграла Ливер 0,67 секунды. Третьей финишировала Корри Скотт из Шотландии, которая проиграла нашей спортсменке 1,80 секунды.

«Маре Нострум» - одна за самых престижных серий международных турниров по плаванию, которая проводится уже 15-й год подряд.