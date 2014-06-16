Луческу остается в "Шахтере"

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

В частности, в сообщении говорится: "16 июня наставник «горняков» Мирча Луческу развеял слухи о своем будущем. Мистер продолжает работу в «Шахтере».

Ранее сообщалось, что в связи с нестабильной ситацией на востоке Украины Луческу может покинуть команду, даже несмотря на то, что у него действующий контракт с клубом, который истекает летом 2015 года. В частности, в СМИ появлялась информация, что тренер якобы уже подписал контракт с турецким клубом "Галатасарай" из Стамбула.

Луческу является тренером "Шахтера" уже 10 лет, с 2004-го года. За это время команда неоднократно выигрывала чемпионат украинской Премьер-лиги и Кубок Украины. Также под руководством румынского специалиста горняки завоевали второй по значимости еврокубковый трофей Кубок УЕФА (ныне - Лига Европы). "Шахтер" является действующим чемпионом Украины, выиграв турнир сезона 2013/14.