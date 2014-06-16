Рекордсмен "Формулы-1" Михаэль Шумахер вышел из комы

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

О выходе из комы спортсмена сообщила его менеджер Сабина Кем.

По словам менеджера, спортсмен уже реагирует на голоса и прикосновения. Также его перевели из госпиталя в Гренобле в реабилитационную кликику.

Кем отметила: "От имени семьи Михаэля хотела бы поблагодарить спасателей, как на месте, где произошел несчастный случай, так и в госпитале Гренобля, где врачи проявили все свое мастерство и сумели спасти жизнь в чрезвычайной ситуации. Также благодарим всех болельщиков, которые с участием следят за судьбой Михаэля все эти месяцы".

Как сообщал УНИАН, бывший гонщик получил очень серьезные травмы 29 декабря 2013 года при падении, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах.